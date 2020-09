La pandemia impulsa el atractivo del medio rural y hace crecer los empadronamientos

Adrián López, veterinario en Villalengua (Zaragoza)

*

"Puedo trabajar de lo que he estudiado y hacerlo además en el medio rural".

​Adrián López, veterinario de 25 años, habla de su profesión con un doble orgullo: por trabajar en lo que le gusta y por poder hacerlo en el medio rural. "Puedo trabajar de lo que he estudiado y en el medio rural, que al fin y al cabo es el sector primario", reconoce. En su caso, trabaja para una multinacional inglesa del sector porcino cuya sede española se encuentra en Manresa, con cuyos responsables mantiene videollamadas e intercambio de correos habitualmente. "El trabajo de oficina lo hago desde casa, así como preparar datos y hay algunas cosas que sí que las puedes controlar por ordenador", detalla.

En febrero le llegó la oferta y hace pocos días se empadronó en Villalengua, el pueblo de su padre y donde ya acudía pero solo en días puntuales: fiestas y fines de semana. "Ahora vivo solo, en la casa de mis padres, pero pared con pared con la de mi abuela", señala. En este sentido reconoce que "si me hace falta algo, pasó a su casa, como para coger algún tomate", señala entre carcajadas. "Ella se alegra de verme por aquí, aunque alguna vez me dice que no se me ve el pelo, pero bueno, es lo que toca", reconoce. Y es que parte de su labor también tiene una parte física indispensable. Al participar en la puesta en marcha de una granja de más de 2.000 cabezas en Cabanillas, en la lindante provincia de Soria, tiene que desplazarse allí.

"Me toca enseñar a manejar a los animales, temas de gestión sanitaria, explicar funcionamiento de maquinaria y tecnología, solucionar pequeños problemas. Un poco de todo para que el proyecto arranque", describe.

Con esa parte de orgullo, López sentencia que "el medio rural es ganadería y agricultura, y el turismo, que es importante, es complementario". "Por ejemplo, los paisajes del Pirineo, en parte, se los debemos a las vacas y las ovejas, sino tendría mucha más vegetación y no sería tan bonito", argumenta. Y considera que #poner fibra está muy bien, pero hay que enseñar en la ciudad a comer bien y de dónde vienen los alimentos, para que el pueblo no sea solo para el verano". (Por Jorge Zorraquin)