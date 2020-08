Aragón contará con 110 docentes más y superará las 350 contrataciones por la pandemia

Las aulas aragonesas contarán el próximo curso con alrededor de 350 docentes adicionales a jornada completa, unos 110 más de lo previsto, según ha anunciado el Departamento de Educación este martes a los representantes sindicales. En la mesa sectorial también se ha alcanzado un acuerdo entre la Administración y los sindicatos CSIF, CC. OO. y UGT para el inicio del curso escolar. CGT no se ha sumado y STEA ha anunciado que lo analizaría internamente, puesto que solo se lo trasladaron de manera verbal en el transcurso de la cita.

Cuando se comenzó a articular el próximo curso escolar, la Consejería de Educación planteó la contratación de 250 docentes para permitir desdobles en las clases. Este martes, el cupo –equivalente de profesores a tiempo completo– se amplió en 110 más tras confirmarse la reducción de ratios en algunos centros de infantil y primaria y en las clases de 1º y 2º de secundaria. Aquellos colegios que superen los 24 alumnos en infantil y primaria, siempre que sea posible, se reducirán a 22 menores. En 1º y 2º de ESO también se establecerá una ratio de 22 estudiantes, mientras que en cursos superiores se mantendrán las actuales. Para evitar los contagios, se darán clase en días alternos, por lo que no se superarán los 15 alumnos en el aula.

Con el objetivo de que se reduzcan los tiempos en la contratación de docentes, se harán ofertas diarias. La previsión, salvo cambios de última hora, es que las vacantes se publiquen a las 14.00 y los docentes tengan hasta las 10.00 del día siguiente para pedirlas y antes de las 12.00 se adjudicarían. Así todos los días. En la mesa sectorial también se presentaron las medidas de prevención de riesgos laborales, que incluyen el uso de guantes para los maestros de infantil y que los colegios e institutos cuenten con una persona de referencia en los centros de salud para hacer las recomendaciones oportunas. La Administración trasladó a los sindicatos que serán las autoridades sanitarias las que decidan cuándo hay cerrar un aula o colegio, por lo que la dirección de los centros no tendrá esta responsabilidad adicional.

Asimismo, se ha presentado un acuerdo de principio de curso, sustentado en la prevención, el tratamiento de personal vulnerable y el seguimiento de la pandemia, que fue firmado por los sindicatos CSIF, UGT y CC. OO. "Recoge la mayoría de las propuestas solicitadas, aunque no en la medida que nos gustaría. Firmamos por une ejercicio de responsabilidad sindical y con la comunidad educativa", han explicado desde CSIF. Por su parte, desde CC. OO. han señalado que las medidas propuestas por la Administración se han «actualizado» según la evolución de la pandemia. Asimismo, han recordado la importancia de recuperar la enseñanza presencial. UGT también ha valorado la predisposición, aunque ha considerado que la situación aún está "enquistada".

Por el contrario, el sindicato CGT ha lamentado que nada de lo propuesto en el decálogo presentado a la Administración se incluía "íntegramente" en el acuerdo firmado y han lamentado que no se les hubiera anticipado este documento para poder analizarlo. Por esta razón, STEA tampoco lo ha firmado, al igual que no ha apoyado la guía de prevención de riesgos laborales, ya que no abordaba al personal vulnerable de los centros, la dotación de mascarilla FPP2 para todos los docentes ni la educación ‘online’ cuando se superara determinada tasa de transmisión comunitaria.

Última reunión

Durante la jornada de este martes ha tenido lugar la última reunión del presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Educación, Felipe Faci, con la comunidad educativa. Los directores de los centros educativos han valorado de manera positiva esta cita y el contacto continuo con la Administración. Respecto a la inicio del curso escolar, Eva Bajen, presidenta de la Asociación de directores y directoras de instituto de Aragón, ha subrayado que se debería cambiar la metodología a partir de 3º de ESO, por la semipresencialidad: "Se utilizarán clases inversas, en el aula se avanzará materia, mientras que los días que están en casa se harán trabajos de investigación, en grupo y se intentará contar con docentes de refuerzo". Todo ello variará dependiendo del centro educativo. Ha destacado la contratación de más docentes, "no todos los que nos gustaría", y el refuerzo del personal de limpieza.

Alejandra Escalada, miembro de la Junta Gestora de la Asociación de equipos directivos de infantil y primaria de Aragón, ha recordado que Educación tiene planteadas todas las pautas y que intentan abarcar todos los posibles escenarios. Ambas están a la espera de que el Departamento publique esta semana o la próxima, la orden que regulará el inicio del próximo curso.