Mapa de los contagios por coronavirus en los barrios de Zaragoza

La lista diaria de contagios por la covid-19 detectados gracias a las pruebas PCR en Aragón alterna días de números moderados con otros apabullantes, y Aragón sigue marcada en las listas rojas de la pandemia dentro del territorio español. Aun así, el mejor dato del último mes se confirmó este martes por Salud Pública, con 164 nuevos casos, procedentes de los resultados de 1.651 PCR: 62 casos en Huesca, 6 en Teruel y 93 en Zaragoza. En 3 casos no figuró provincia de referencia. Del total, el 65% fue asintomático. Asimismo, se han dieron 554 altas epidemiológicas. Sin embargo, los datos publicados este miércoles confirman que Aragón no logra controlar la curva tras notificar 325 nuevos positivos por la covid-19: 265 casos en Zaragoza, 43 en Huesca y 14 en Teruel. En 3 casos no figura provincia de referencia. Del total, el 52% es asintomático. Asimismo, se han dado 741 altas epidemiológicas.

Este jueves Salud Pública ha notificado 62 muertos por coronavirus en una semana y 296 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La distribución por provincias es la siguiente: 37 casos en Huesca, 17 en Teruel y 234 en Zaragoza. En 8 casos no figura provincia de referencia. Del total, el 60% es asintomático. Asimismo, se han dado 530 altas epidemiológicas.

Loading...

Los nuevos casos por zonas de salud en Zaragoza capital

El mayor número de contagios está en el sector Delicias Sur con 20 casos, seguida de Univérsitas con 18 y Santa Isabel con 17. El resto se reparte en: Delicias Norte (14), Torrero La Paz (11), Sagasta-Ruiseñores y Valdefierro (8), Fernando El Católico (7); Almozara y Torre Ramona (6), Actur Oeste (5), Bombarda (4), Arrabal, Avenida Cataluña, Rebolería, Venecia e Independencia (3), Actur Sur, Madre Vedruna-Miraflores, Oliver, Parque Goya, San José Norte, San Pablo, Valdespartera-Montecanal y Zalfonada (2), Actur Norte, Casablanca, Casetas, Miralbueno-Garrapinillos, San José Centro y San Jose Sur (1).

Más información La situación actual en los hospitales de Aragón por la covid-19: del Servet a la MAZ

Según los datos publicados por el Gobierno de Aragón este miércoles, la zona de salud de Zaragoza capital con más casos de coronavirus fue San José Sur con 15 casos, seguida de San Pablo con 14 y Sagasta-Ruiseñores con 13. El resto de las zonas donde hubo casos fue en: Venecia (12), Las Fuentes Norte (11), Zalfonada (10), Avenida Cataluña, Delicias Norte y Univérsitas (9), Arrabal y Rebolería (7), San José Norte (6), San José Centro, Santa Isabel y Valdespartera-Montecanal (5), Actur Norte, Fernando El Católico, Hernán Cortés, Madre Vedruna-Miraflores y Torre Ramona (4), Actur Sur, Delicias Sur y Oliver (2), Actur Oeste, Almozara, Torrero La Paz y Valdefierro (1).

NOTICIAS RELACIONADAS Calendario escolar 2020-2021 en Aragón y las claves para septiembre

El pasado martes las zonas de salud dentro de Zaragoza capital que registraron más casos fueron Delicias Norte con 13 casos, seguida por Univérsitas con 11. El resto de los casos se repartió en Romareda - Seminario (5), San José Sur (4), Avenida Cataluña y Torre Ramona (3), Almozara, Hernán Cortés y Zalfonada (2), Actur Norte, Arrabal, Casablanca, Delicias Sur, Fernando El Católico, Las Fuentes Norte, Parque Goya, Rebolería, Sagasta-Ruiseñores, San Pablo, Santa Isabel, y Torrero La Paz (1).

El pasado lunes se confirmaron 230 nuevos casos de coronavirus en Aragón, de los resultados de 1.997 PCR. La distribución por provincias fue: 21 casos en Huesca, 10 en Teruel y 191 en Zaragoza. Por zonas de salud dentro de Zaragoza capital, la que registró más casos nuevos de la covid-19 fue el sector Delicias Sur con 15 casos, seguido muy de cerca por Miralbueno-Garrapinillos con 14. El resto de los contagios se dividieron entre San Jose Sur (11), Oliver y Venecia (9), Fernando El Católico (6), Bombarda, Delicias Norte y Valdespartera-Montecanal (4), Almozara, Avenida Cataluña, Las Fuentes Norte, Rebolería, Sagasta-Ruiseñores y Valdefierro (3), Actur Sur, Arrabal y San Pablo (2), Actur Oeste, Casablanca, Parque Goya, Romareda - Seminario y San Jose Norte (1).

Situación actual de los hospitales en Zaragoza



El sistema sanitario sigue en jaque ante el regreso de los veraneantes a finales de agosto, que supondrá lógicamente una mayor interacción en el casco urbano de las ciudades más pobladas. Respecto a la ocupación en los hospitales, en los centros aragoneses actualmente hay 516 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -63 en UCI con respirador y 453 en planta-. La Comunidad tiene en estos momentos un total de 174 camas de UCI con respirador, 15 sin respirador y 3.847 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes de la covid-19 y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 32% de camas UCI y del 38% en las de hospitalización convencional.

Ingresados y en UCI en los centros sanitarios de Zaragoza:

Hospital Universitario Miguel Servet: 128 ingresos de los que 22 están en UCI.

Hospital Clínico Universitario: 164 ingresos, de los que 21 están en UCI.

Hospital Royo Villanova: 43 ingresos, de los que 4 están en UCI.

Hospital Nuestra Señora de Gracia: 9 ingresos.

Hospital General de la Defensa: 23 ingresos, de los que 1 está en UCI.

Hospital MAZ: 1 ingreso.

1 ingreso. Clínica Montpellier: 7 ingresos.

Hospital Montecanal: 1 ingreso

Clínica Quirón: 8 ingresos, de los que 2 están en UCI.

Hospital San Juan de Dios: 29 ingresos.

Clínica del Pilar: 1 ingresos.

Hospitales y clínicas del resto de Aragón:

Hospital Obispo Polanco: 17 ingresos, de los que 2 están en UCI.

Hospital de Alcañiz: 15 ingresos.

Hospital de Barbastro: 27 ingresos, de los que 4 están en UCI.

Hospital San Jorge: 27 ingresos, de los que 7 están en UCI.

Hospital Ernest Lluch de Calatayud: 9 ingresos.

Hospital Ejea-Cinco Villas: 3 ingresos.

Hospital San José (Teruel): 2 ingresos.

Clínica Santiago: 2 ingresos.

Última hora sobre la covid-19 en Aragón.