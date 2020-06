Vueltas de tuerca al ingenio hostelero para asegurar la caja

Aquel famoso tiquet de un bar de Tenerife que incluía un euro extra como ‘tasa covid’ abrió la caja de los truenos. El debate sobre si es legal -o siquiera decente- cobrar por las inversiones que han debido hacer los hosteleros en mamparas, epis y geles para poder reabrir sus negocios trajo de cabeza a economistas, consumidores e, incluso, abogados. En Aragón no se ha dado ningún caso conocido o similar en el que la tasa covid quede plasmadas en un tiquet, pero sí son numerosos los bares que han subido ligeramente los precios o que han renunciado a, por ejemplo, las ofertas de desayuno que promocionaban antes de la pandemia. Además, para recuperar el terreno perdido, muchos establecimientos echan mano del ingenio para tratar de asegurarse más clientela y, también, que esta rote rápido y los consumidores no se apalanquen en las terrazas.

En algunos bares del distrito Universidad de Zaragoza se leen carteles en la mesa como el que acompaña esta información. Se establece un tiempo límite para tomar la consumición, con lo que la tertulia o la sobremesa parece vetada. ¿Son suficientes 20 minutos para tomarse una caña en una terraza? ¿Y un te de aquellos que se deben dejar reposar al menos 5 minutos? ¿Cuánto tiempo más permanecerán los saleros y servilleteros en cuarentena?

Con las temperaturas bonancibles de estos días atrás, las terrazas zaragozanas han vuelto a llenarse. Ahora, con la llamada nueva normalidad y siempre y cuando no haya rebrotes, los bares y cafeterías tienen un régimen de apertura mucho más favorable: el aforo permitido en el interior es del 75% y del 100% en las terrazas, manteniendo la seguridad de un metro y medio y con una concentración máxima de 25 personas por mesa. En no pocas terrazas -valga el ejemplo de los quioscos del bulevar de Gran Vía- se ve ávidos comensales esperando a que otros se levanten de la mesa para hacerse con ella y, de hecho, hay ciudades en las que se ha habilitado un sistema de turnos para ver quién da “la vez”. En Bilbao, por ejemplo, hay carteles de 'Espere su turno' para disfrutar del quiosco del Arenal, donde se han llegado a dar demoras de hasta 70 minutos para coger mesa. El funcionamiento es sencillo: una máquina de tiques igual que la de la carnicería va marcando a quien le toca y qué cliente va delante y cuál después.

Con unas y otras fórmulas, el único propósito es remontar los meses que han estado cerrados y, de paso, dar un toque de atención a las instituciones para que contribuyan con medidas económicas que puedan paliar la falta de liquidez de muchos negocios.

En Aragón, bares, cafeterías y restaurantes constituyen uno de los sectores más importantes de la economía y representa el 11% del PIB regional. Son unas 16.000 empresas, que cuentan con más 40.000 trabajadores, muchos de los cuales han sido objeto de ERTE en los dos últimos meses. A nivel nacional, hay estudios que señalan que solo el primer mes del estado de alarma los 40.000 establecimientos hosteleros del país llegaron a perder en conjunto más de 2.000 millones de euros.

Explican fuentes del sector que quizá las prisas por hacer inversiones en un primer momento de la crisis sanitaria han podido salir caras a algunos hosteleros, que llenaron sus locales de pantallas de metacrilato y medidas de protección que ahora son mucho más laxas. Hubo hosteleros que, incluso, se pusieron en contacto con las marcas suministradoras de refrescos o cerveza para que este verano, en vez de regalar a los bares sillas y mesas para montar la terraza, invirtieran en mamparas, pero fueron pocas las multinacionales que recogieron el guante.

Los camareros con mascarilla o pantallas forman parte de la "nueva normalidad" Oliver Duch

El Ayuntamiento de Zaragoza para tratar de echar una mano al sector se ha abierto a facilitar la instalación de veladores y, en una convocatoria extraordinaria, ha recibido 382 peticiones para ampliar el espacio, de las que 194 han obtenido una respuesta positiva, 42 se están subsanando, 42 han sido denegadas y 70 siguen pendientes. También, de forma excepcional, se permite que algunos establecimiento ocupen parte de la calzada siempre y cuando se garantice la seguridad vial “y la convivencia entre los distintos usos del espacio público”. Los hosteleros en este supuesto deberán instalar una tarima que equilibre la calzada con el bordillo así como una barandilla para evitar caídas, lo que también supone un gasto extra.

José María Marteles, presidente de la asociación de Cafés y Bares, admite que el Consistorio se ha volcado con el sector pero considera que los procesos burocráticos son demasiado lentos porque hubo medidas que se plantearon cuando los aforos eran muy reducidos y las autorizaciones están llegando ahora.

En torno a un 15% de los establecimientos hosteleros de Zaragoza decidieron no volver a levantar la persiana hasta la fase 3 o la llegada de esta ‘nueva normalidad’ porque, al no tener terrazas, consideraban que no les salía a cuenta abrir y asumir los gastos de luz, agua, desinfección y las nóminas del personal. Harina de otro costal son los establecimientos de ocio nocturno, que siguen manteniendo unas restricciones mucho más duras que el resto de locales, y los bares de las piscinas públicas, que debería reabrir el próximo día 4, pero aún negocian con el Consistorio en qué condiciones hacerlo para no ser un “negocio ruinoso”.

El reloj bien a la vista para tomar una consumición en la terraza. Tienen un máximo de 45 minutos. La mayoría de clientes lo acepta. Ya sea para compartir lugar de ocio o para ayudar a la causa tras el cierre de bares. Es la nueva normalidad para los camareros de los céntricos bares de Valladolid.

