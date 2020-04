"Habrá que pensar en otro modelo de hostelería para el futuro"

¿Cómo están los empresarios del sector de cafés y bares en estos duros momentos?

Pues en general estamos bastante indignados. Hay algunos que lo ven todo muy negro y un porcentaje menor que piensa que hay que abrir cuanto antes. Pero la mayoría pensamos que las condiciones que pone el Gobierno son inviables. En la primera fase nos dejan abrir con un 30% de aforo en las terrazas. En Zaragoza y provincia estamos cerca de 4.000 establecimientos y con veladores habrá unos 1.800. Y de estos últimos, que tengan más de diez o doce mesas, igual no llegan al 15%. ¿Y cómo va a ser mínimamente rentable abrir el establecimiento para servir dos o tres mesas en la terraza?

Llevan varias semanas cerrados y no hay ingresos. ¿También sigue habiendo gastos, no?

Ya de por sí veníamos de la peor época del año, la cuesta de enero y febrero. Nos han cobrado las cuotas de autónomos, aunque nos han rebajado algo. Tenemos que estar con los ertes y preocuparnos de que los trabajadores cobren cuanto antes. Hemos pedido al Ayuntamiento que los impuestos municipales se suspendan mientras estemos cerrados, como han hecho en Huesca, y nos han dicho que tienen que estudiarlo, que van a hacer una mesa en unos días, pero ya llevamos muchas semanas cerrados. Y, en todo caso, tendrían que subvencionarnos en una parte de los alquileres, por ejemplo, entre todas las administraciones.

¿No hay caseros que comprendan la situación y arrimen el hombro?

Hemos hecho una encuesta a 900 asociados y solo un 15% han dicho que los propietarios de los locales les perdonan el alquiler mientras dure la crisis. A un 22% les cobran una parte y a un 30% de los que se lo han solicitado ni les han contestado.

¿Y cómo ve el futuro para este sector tan importante en la economía española?

Pienso que nos va a costar este año y el que viene volver a la normalidad y entonces se verá si se puede volver a volver como estábamos y contratar a todo el personal que teníamos antes. En Zaragoza hay unos 27.000 puestos de trabajo directos, más los miles que dependen del sector, como productores, distribuidores, etcétera. A nivel nacional somos 300.000 empresas y 1.700.000 trabajadores y el sector necesita apoyos. No es extraño que una gran parte del sector esté indignado con el plan presentado por el Gobierno y con la actitud de los bancos y de los políticos.

Está claro que el plan para la desescalada no cumple sus expectativas.

Se han precipitado, es inviable y se han equivocado como pasó con la salida de los niños. Tendrían que habernos escuchado más y dejar gestionar a las autonomías, que saben las zonas que están con más posibilidades de salir antes del confinamiento. No creo que haya establecimientos que no pueda abrir en esas condiciones. Entre unas cosas y otras, vamos a tener que estar cuatro meses para poder abrir a mitad de aforo, como mucho. Tampoco sabemos qué condiciones sanitarias habrá que aplicar y qué gastos supondrá todo eso. Luego está el tema de las distancias, algo que será difícil de gestionar en Zaragoza, por ejemplo, donde el trabajo se concentra en los fines de semana y va a ser complicado decirles a los clientes que tienen que esperar fuera y no hablar con sus amigos dentro. Y ya no quiero pensar cómo se va a hacer en zonas que son un emblema para el turismo nacional y extranjero, como el Tubo.

¿Habrá un cambio de paradigma en la hostelería?

Es evidente que los hosteleros tendremos que cambiar la forma de hacer las cosas, renovar nuestras ideas, habrá que innovar mucho en cuestión de maquinaria y prepararse para otro modelo general de hostelería con vistas al futuro.