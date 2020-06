Monlora, paraíso de Luna desde las alturas

Monlora es una de las mecas para los practicantes de los deportes aéreos. Esta espectacular altiplanicie a 656 metros de altura, está a una hora de Zaragoza y dispone de unas condiciones idóneas. “Para los voladores de Zaragoza, lo bueno de Monlora es que puedes volar a dos direcciones, cierzo o bochorno. En un buen día nos juntamos aquí 20 ó 30 entre la gente que vuela y los acompañantes”, explica Sergio Martín, del Club Buitres del Ebro de Zaragoza. Sin viento, el vuelo es de solo cinco minutos hasta llegar a la base del monte, pero “con buenas condiciones, el parapente planea; coges altura y te mantienes. Las bolsas de aire caliente que se generan en la ladera te suben y marchas hacia Ejea, Ayerbe o Valpalmas”.

Santi Guerrero también es volador y conoció el lugar por su afición al parapente; ahora dedica más tiempo a la atención de su ‘food truck’. El restaurante del monasterio cerró el pasado mes de marzo; ahora es Santiago quien de viernes a domingo se encarga de instalar la terraza en la explanada o junto al pozo en el interior. “El año pasado empecé a trabajar en eventos, pero este año con la covid-19 nos hemos quedado sin ellos. Conocía a la Hermandad de Monlora y querían abrir el restaurante, así que decidimos abrir la terracita y dar servicio a la gente con un buen almuerzo, comida o cena “, explica. Los deportistas, moteros, parapentistas o familias que suben para disfrutar de las vistas espectaculares no fallan en la zona. “En julio y agosto estaremos. Nos va bien y estudiamos la apertura del restaurante”.

El santuario de Monlora, a cinco kilómetros de Luna, es la referencia espiritual para muchos cincovilleses de pueblos cercanos que acuden a una romería multitudinaria cada primero de mayo. El edificio fue construido en el 1500, remodelado y modificado después en el 1762. La Hermandad que lo mantiene impecable tiene más de 1.000 integrantes. Jesús Sanz es el presidente y señala que “para los monloristas no celebrar la romería fue muy triste, pero no descartamos hacerla en septiembre u octubre. La gente sube, pero la pena es no poder abrir la iglesia, porque supondría estar desinfectando continuamente”. Desde 2013 no hay religiosos en el santuario para atender la hospedería, que permanece cerrada.

En Monlora hay que visitar el museo donde se muestran los mantos de la Virgen y el Niño, la ofrenda que hizo el Real Zaragoza o el agua milagrosa que mana de los pozos para curar enfermedades de los rebaños. Se guarda una curiosa y colorista colección que se inició en 1960. “Los quintos de cada año ofrecen a la Virgen una pandereta pintada y con sus cintas prendidas. En Luna, el día 7 de septiembre, se baja la virgen del Santuario andando y empiezan las fiestas. Los quintos son protagonistas, se les hace hermanos y ofrecen la pandereta. La virgen la tiene todas las fiestas y luego sube al claustro; al año siguiente pasa al museo”, explica.

Pasar bajo la mesa del altar para curar dolores de cabeza, tirar tres veces del cordón de la imagen de San Benito de Palermo “San Benito bendito, por Dios te los pido, búscame un buen novio y un mejor marido” dando otras tantas vueltas sobre el tacón de los zapatos para encontrar novio, si es el caso, son otras tradiciones vinculadas a un lugar emblemáticos de la comarca.

La iglesia de San Gil se repone de sus ‘heridas’ estructurales

Frente a la sobriedad exterior, la riqueza escultórica del interior de la iglesia de San Gil la convierte en una obra excepcional. Los problemas que surgieron durante su construcción en 1166 condicionaron su estructura. Las grietas que comprometían la estabilidad de la iglesia habían sido una preocupación para los sucesivos ayuntamientos de Luna. Durante los trabajos de la consolidación, ejecutados hace ahora un año, quedó al descubierto la causa; en el terreno apareció una gran grieta de 20 metros de longitud.

El equipo que dirigió los trabajos, encabezado por José Miguel Pinilla y Jaime Carbonel, la bautizó por sus dimensiones como ‘la falla de San Gil’. La localización llegó tras el trabajo del descubrimiento de la roca sobre la que se asienta la iglesia, para realizar los trabajos de micropilotaje y asentar el terreno. El mismo equipo técnico dirige desde hace unos días los trabajos de restauración interior. “Hay que destacar el valor artístico de la talla en los capiteles del Maestro de Agüero. El experto Antonio García Omedes la considera la Capilla Sixtina de la escultura románica aragonesa. “Es una iglesia singular por este aspecto, y también por el hecho de que la aparición de la grieta durante su construcción precipitó el final de las obras. La iglesia debería tener un tramo más”, explica Pinilla.

El Ayuntamiento de Luna promueve el proyecto, que se financia mediante convenio con la empresa Enhel. Los trabajos incluyen cosido de grietas en fábricas de sillería, consolidación de capiteles historiados, limpieza de muros y restitución de piedra con morteros de cal, amén de reposición de elementos como las columnillas bajo los capiteles que desaparecieron a lo largo del tiempo. Se va a levantar la solera interior, se realizará una excavación arqueológica y se consolidará la parte de la grieta que penetra en la iglesia.

El Rincón de la Media Luna, un toque de magia para el alojamiento rural

El Rincón de la Media Luna es una de las dos viviendas de turismo rural de Luna. Lleva ya quince años recibiendo visitantes que llegan atraídos por el arte, la historia y la naturaleza del entorno. No faltan quienes vuelven a sus raíces familiares o simplemente buscan la tranquilidad para sus vacaciones ni los que aprovechan el fin de semana después de una boda en el Regano. Pilar Llera consiguió un espacio con encanto después de rehabilitar unos corrales, aprovechando y poniendo en valor elementos originales de la arquitectura popular típica de la zona. Se le ha dotado de las máximas comodidades, combinando los elementos modernos y tradicionales en un ambiente hogareño y rústico. Han aprovechado estos días para preparar el espacio a la nueva realidad. “En estas semanas nos están llamando muchísimo, hay mucha demanda. Hemos tomado todas las medidas necesarias”.

Cómo llegar a Monlora (Luna) y curiosidades

Comarca. Cinco Villas.

Cómo llegar. Su situación estratégica, muy próxima a la capital de la comarca de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros (24 km), está a 65 kilómetros de Zaragoza y 70 de Huesca. Se encuentra en una zona de transición entre la montaña pirenaica y el valle del Ebro, y ofrece un interesante conjunto patrimonial en el que destaca el románico.

Dónde comer: el Regano. Ubicado en la carretera, muy cerca de Luna, abrió hace 32 años. Santos Lasobras y Pilar Rios comenzaron abriendo el restaurante de Monlora hace medio siglo siendo los ermitaños del monasterio. Hoy, sus hijos están al frente de este restaurante (elregano.com) ubicado en un paraje natural de gran belleza y especializado en celebraciones. Excelentes carnes y pescados a la brasa.

Compras. En las panaderías locales preparan los refollaus y las tortas de fiesta y recomiendan los embutidos de elaboración propia que se preparan en las carnicerías del pueblo.

Reportaje de la serie ‘Aragón es extraordinario’.