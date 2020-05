Zaragozano varado en Perú: "La sensación es de incertidumbre y congoja"

Dos meses y medio después de que se agravara la crisis sanitaria del coronavirus todavía hay españoles varados en el extranjero que están intentando regresar a su país de origen. En Perú son en torno a medio millar los ciudadanos que buscan una fórmula para volver a pisar España. Piden ayuda en las publicaciones de Facebook de la embajada y esta misma semana se concentraron a las puertas del organismo para reclamar una solución.

"La sensación es de incertidumbre y congoja. La Universidad de Zaragoza y la Fundación Niños del Arco Iris me han respaldado y me han ayudado, pero te sientes abandonado por la embajada". Ese es el sentimiento de uno de los españoles que desean volver, el zaragozano Juan Suñer, historiador de 24 años. "Tenía que estar de vuelta el 2 de junio, pero mi aerolínea canceló todos los vuelos", lamenta. El 29 de febrero llegó a Perú con una beca univeristaria, Universitage, y está trabajando en una escuela de la Fundación Niños del Arco Iris. "Pensaba que se iba a solucionar un poco antes", considera Suñer.

"Tenía que estar de vuelta el 2 de junio, pero mi aerolínea canceló todos los vuelos"

En abril comenzó el periplo de este zaragozano para buscar el pasaje de regreso, semanas después sigue sin encontrarlo. "Primero llamé al consulado de España en Cuzco, el cual jamás me respondió. Después opté por la embajada en Lima y el principio muy bien. Allí me dijeron que, de momento, no había más vuelos, pero que le llamara al menos una vez a la semana", relata Suñer. Las ilusiones se empañaron conforme pasaban los días, cuando la respuesta de la embajada cambió: "Estuve llamando un par de semanas hasta que empezaron a ser maleducados". A pesar de esta reacción que cuenta el joven, no pone en duda que desde este organismo estén trabajando en la repatriación de los españoles en Perú.

"No quiero lanzar las campanas al vuelo. Yo no sé si en el vuelo de junio que me he apuntado voy a poder subir o no..."

La siguiente vía donde Juan ha buscado su esperado vuelo de regreso a España ha sido en un grupo de Facebook: 'Españoles en Perú'. "Descubrí que estaban organizando dos vuelos chárter y me apunté al segundo porque el primero ya estaba copado", esa es la esperanza del joven historiador. Aunque tal vez pueda volar en junio, no quiere hacerse ilusiones por si no es definitivo: "No quiero lanzar las campanas al vuelo. Yo no sé si en el vuelo de junio que me he apuntado voy a poder subir o no...". En caso de que no lo logre surge la duda de si lo podrá hacer en verano, ya que el Gobierno peruano pospuso los vuelos internacionales hasta octubre.

En Facebook ha descubierto que no es el único caso, sino que hay más compatriotas en su misma situación e, incluso, peor. "Pude ampliar mis prácticas para que tanto la Universidad de Zaragoza como la fundación me cubrieran un poquito más. A una mala no estaría desatendido del todo", agradece Suñer.

El argumento que han encontrado los españoles por parte de la embajada es que "Perú no permite los vuelos internacionales". Juan cuestiona esa afirmación: "¿Pero sí que permite los de los Países Bajos? ¿Y los chárter?". Ese es uno de los puntos que no entienden de la gestión, que hace unos días se fletara un vuelo a los Países Bajos. "Ellos sí, pero España no", recriminan.

El coronavirus en Perú

Las fronteras de Perú están cerradas y Juan Suñer apunta se han tomado las mismas medidas de prevención que en España pero mucho antes. Los últimos datos contabilizan 135.905 casos positivos de coronavirus y han fallecido casi 4.000 personas a causa de la covid-19, 3.983 en concreto. "En algunas zonas hay muchos casos, sobre todo, en el norte", informa Suñer. El zaragozano asegura que extrema las medidas cada vez que sale a la calle, a pesar de no estar en área con muchos contagios. "En mi provincia creo que no hay casos y en el departamento son pocos", concluye.

