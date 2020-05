“Una máquina de ozono es como tener un grifo de desinfectante ilimitado”

Cientos de comerciantes se preparan estos días para reabrir, aunque sea tímidamente, sus negocios. Unos compran mamparas, otros hacen acopio de mascarillas y también los hay que buscan soluciones para desinfectar los locales a corto y largo plazo. Una de ellas son las máquinas de aire y de agua ozonizada, pues el ozono es capaz de eliminar todo tipo de virus, gérmenes y bacterias.

“Hemos colocado equipos en las comisarías de la Policía Nacional de Zaragoza, en las instalaciones de la Guardia Civil, el parque de bomberos de Huesca, el hospital Viamed, el Acuario y el Parque de Atracciones, la Harinera de Villamayor...”. Quien enumera es Ricardo Cortés, gerente de Eco Advance, empresa radicada en el zaragozano polígono de Plaza, que estas semanas recibe decenas de llamadas al día. “No somos unos oportunistas ni tratamos de aprovechar la crisis sanitaria. Llevamos trabajando en el sector unos quince años, atendiendo tanto a la demanda doméstica como a la de un nivel más industrial”, comenta.

Sus máquinas lo que hacen es “magnetizar e inyectar ozono en el agua” y se colocan “con un by-pass” en la toma de agua corriente habitual, generalmente al lado de la lavadora. “Es como tener un grifo de desinfectante ilimitado”, explican. El ozono provoca un aceleramiento en la oxidación de los agentes contaminantes y los destruye. Contribuye así a evitar los contagios no solo de la covid19 sino que pone coto también a muchos otros microorganismos y a ciertos olores desagradables.

“Es importante también tener en cuenta que se trata de un método ecológico, esto es, que desinfecta de forma natural sin usar lejía u otros productos químicos que muchas veces acaban contaminando los ríos”, explica Cortés, insistiendo en que no se utilizan detergentes. En el caso de aparatos de aire se conectan a la luz eléctrica y funcionan de igual modo: tomando oxígeno del ambiente y convirtiéndolo en ozono.

El agua ozonizada se puede echar en un baldeo o en un dosificador de ‘spray’ para el uso en superficies y también se puede pulverizar o llevar directamente a la bayeta, estropajo, fregona. “No requiere ni aclarados y tampoco deja ningún olor”, informan, al tiempo que aseguran que como desinfectante es hasta 300 veces más potente que las lejías.

La entrega de los equipos de desinfección en el parque de Bomberos de Huesca. Heraldo

Son seis los empleados que estos días trabajan a destajo por la geografía aragonesa y dicen estar desbordados, si bien muchas de las llamadas que reciben son únicamente para solicitar información. La instalación de las máquinas apenas les lleva tres cuartos de hora y estas no requieren mantenimiento porque no tienen filtros, pero sí alguna inspección periódica. Eco Advance ha instalado gratuitamente los aparatos en varias sedes de instituciones oficiales y también trabaja con cañones de ozono portátiles para, por ejemplo, desinfectar vehículos de transporte público. Taxis, autobuses, tranvía, coches de policía, ambulancias… “La acción del ozono es casi inmediata y elimina en un plazo máximo de media hora todas las bacterias asentadas en los techos, las alfombrillas, el salpicadero...”, informan, al tiempo que explican que para el conductor y los viajeros puede usarse también en un dosificado como sustituto de los geles bactericidas.

La técnicas de desinfección mediante el ozono se están llevando a cabo en muy diversos espacios públicos: esta semana, sin ir más lejos, se aplicó en el WiZink Center de Madrid, habitual escenario de conciertos y espectáculos deportivos. Allí se han instalado equipos y se ha actuado también con cañones nebulizadores.

Los instaladores de Eco Advance en las oficinas de la Policía Nacional de Zaragoza. Heraldo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ozono es el biocida más eficiente que existe porque ofrece una desinfección inmediata, no genera residuos y su acción es microbicida, oxigenante y descontaminante. No obstante, desde la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) explican que el ozono “se encuentra en la actualidad en revisión por la Agencia Europea de Productos Químicos”. Se considera probada su aplicación industrial pero aún se evalúa su uso como desinfectante ambiental. La SESA muestra su preocupación, sobre todo, en lo referido a su empleo en túneles y arcos desinfectantes sobre personas, y pone también en cuarentena las pruebas de nebulización que se llevan a cabo con el dióxido de cloro que “es un buen bactericida y fungicida pero no viricida”.

