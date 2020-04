Ozono, vinilos, geles, mascarillas... así prepara su reapertura el comercio oscense

La tienda de deporte Twinner Huesca reabrirá sus puertas el lunes día 4, después de un mes y medio cerrada, aunque lo hará solo con cita previa y atendiendo a clientes de forma individual. Una posibilidad que ha ofrecido el Gobierno para que el comercio minorista pueda retomar su actividad.

Su propietario, Pablo Franco, dice sentir "mucha responsabilidad" ante esta reapertura que se toma más como un "entrenamiento" para empezar a adaptarse a la nueva situación. "Sé que no va a ser una semana rentable económicamente, pero me servirá para empezar a poner la maquinaria en marcha de nuevo", afirma.

Asegura también que va a tomar todas las medidas higiénico-sanitarias como una máquina de ozono para desinfectar el aire, vinilos para mantener la distancia de seguridad, hidrogel, mascarillas, guantes... Las prendas de ropa probadas las dejará en cuarentena y dará calzas para las zapatillas. "Serán pruebas para abrir ya el día 11 de una forma normalizada y que para el cliente no suponga un estrés venir a comprar, sino que esté tranquilo", resalta.

Como autónomo, se acogió a la ayuda del Gobierno por cese de actividad (el 70% de su base de cotización). "No te soluciona la vida pero al menos te da para los gastos diarios de casa mientras tiras de ahorros para mantener la tienda con vida", explica. También ha pedido la ayuda de 800 euros del plan ‘Re-Activa’ que ha lanzado el Ayuntamiento de Huesca para autónomos y micropymes que hayan cerrado sus negocios.

Además, en su caso ha tenido la suerte de que el propietario del local es "muy razonable" y está sensibilizado sobre la situación, y llegaron a un acuerdo sobre el pago. "Me dijo que no me preocupara, que por el dinero del alquiler no tendría que cerrar y la verdad es que me emocioné porque me dio mucha tranquilidad".

Confiesa estar "ilusionado" de cara al lunes y también "sorprendido" por la respuesta de los clientes "porque están muy concienciados de que ayudando al pequeño comercio, están beneficiando a toda la ciudad".