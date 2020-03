¿Sariñena y la Orbea Monegros? Se quieren

Juan Escalzo, camionero de profesión, es alcalde de Sariñena desde el pasado 17 de junio; en el teléfono de un tocayo suyo, también bautizado como el más joven de los evangelistas, es Juanito. Juan Carlos Nájera es el organizador de la Orbea Monegros, la carrera de ‘mountain bike’ más reputada de todas las que se disputan en España; en 2020 la cita es el 25 de abril. Con salida y meta en Sariñena, la prueba se adentra por el agreste paisaje monegrino y permite disfrutar (entre otras cosas) del increíble paisaje de Jubierre, una de las zonas más conocidas de nuestra tierra en todo el planeta gracias a la publicidad y al Nowhere Festival.

Juan siente la prueba con intensidad. “Empecé en la Orbea Monegros en 2014, repartiendo los avituallamientos con el camión. Yo corría después la carrera y entre el domingo y el lunes recogía todo con el camión. En 2017 nos quitaron la bebida y decidimos junto a Juan Carlos hacer la recogida justo después del paso de los participantes en las dos siguientes ediciones, lo que me impidió participar. Este año ando en otras tareas –sonríe– pero vuelvo como participante, y es la vigésima edición. Cuando me presenté a alcalde, Juan Carlos me bromeó diciendo que si me elegían llevaría el dorsal número 1 este año. Yo cumplí mi parte, ahora le toca a él; además, hay un testigo de esa promesa. A ver si aguanto bien, que la carrera es dura”, bromea.

A Juan Carlos Nájera y Orbea les sedujo la zona, y la logística cuadraban; caminos amplios, estructura apta para manejar hasta 8.000 participantes –año tras año se completan las plazas con mucha anticipación– y mucha afición. El arranque no tuvo a Sariñena como escenario; las primeras ediciones fueron en Grañén, a 26 kilómetros. “El terreno –corrobora Juan– es tremendo. Aquí se ha hecho y se hace mucho cine, publicidad, vídeos musicales… yo mismo llevé una vez un montón de ruedas y motos viejas para el vídeo de un grupo heavy. Hace poco grabó en la zona el equipo de fútbol de la Juventus de Turín… la comarca se presta a eso”.

La prueba grande o Maratón de los Monegros tiene 117,7 kilómetros, y la Media Maratón, 81. Ambas pruebas tienen el mismo recorrido hasta Villanueva de Sijena, cuando se sube el alto de Piedrafita. “Ahí se separa –explica Juan– y la larga va hacia Peñalba, luego a Valfarta cogiendo terreno de Castejón de Monegros y bajando por Jubierre para regresar aquí. La corta cambia desde Piedrafita a la bajada de San Miguel hasta la meta en FEMOGA”.

Raúl Albás es el presidente del C. Ciclista Sariñena. “Para el club y para la zona –dice Raúl– la Maratón Orbea es fundamental cada año, supone una gran motivación para todos. De hecho, muchos miembros del club se aficionaron a la bici gracias a la carrera. El ambiente es espectacular, una fiesta”.

En el club andan por los 60 socios; la mayoría son de Sariñena, pero hay de otros pueblos de la redolada, e incluso de Huesca. “Este año –dice Raúl– organizamos una vez más salidas grupales para reconocer el circuito; la subida a Piedrafita es la gran prueba de la carrera, sus 45 minutos largos para los que tienen más fuerzas, hasta ahí vas muy rápido pero la subida pone a cada uno en su sitio”. En la fiesta posterior, sin embargo, los tiempos se ponen a cero, y ganan todos. Lo importante es participar.

Astarloa, Marino, ‘Purito’, Jacinto, Bernardo... y 7.995 ‘fieras’ más

Un aniversario redondo como el vigésimo trae la consolidación de la mayoría de edad, y la ocasión merece algunas fanfarrias extraordinarias. Ahí coinciden los dos Juanes, el alcalde y el organizador. Entre los nombres conocidos, Juan Escalzo recuerda al actor y presentador Santi Millán en 2015, al gran Miguel Indurain en 2016, un año con mucho aire, a Ibón Zugasti en 2017 (vuelve este año), al piloto de Moto GP Aleix Espargaró (otro que regresa) o el corredor de Orbea Tomi Misser el año pasado, junto a Sandra Jordá; el tándem no puede venir en 2020, porque la cita monegrina les coincide con una prueba en Croacia.

Juan Carlos Nájera revela más nombres en el pelotón 2020. “Los que tenemos previstos este año a fecha de hoy, si no hay lesiones o inconvenientes de última hora, son Igor Astarloa, campeón mundial de fondo en carretera y ganador de la Flecha Valona en 2003, Marino Lejarreta, que es un clásico, Aleix Espargaró, Javi Sancho el cómico y Purito Rodríguez, Oliver Avilés e Ibon Zugasti del Factory. Seguimos cerrando detalles, pero todo pinta bien”.

Entre los veteranos de la prueba hay dos nombres que brillan: el leonés Jacinto Ríos, residente en Cataluña, y el local Bernardo Tena. Ambos tendrán su reconocimiento por haber estado siempre en la línea de salida.

En el Maratón compiten 6.000 ciclistas, y se hacen cuatro grandes cajones en la salida a las 12.00 para agruparlos, y un margen de dos minutos entre grupos. A las 13.30 sale la prueba corta. Con la larga hay una norma: si se pasa ya fuera de control en la larga subida a Piedrafita hay que acabar en el recorrido corto. Para que todo funcione bien hay una figura colectiva fundamental: los voluntarios, tanto los de Sariñena como los que trae Orbea de Mallavia. Habrá fiesta especial pata ellos en 2020’.

La hermosa laguna y un pulcrísimo festival de alma ‘hippie’

La Laguna de Sariñena es oficialmente Refugio de Fauna Silvestre desde 1995 y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) desde el verano de 2001. Este humedal de 206 hectáreas y un perímetro de 8 kilómetros, es una de las 10 lagunas más grandes de España. Su contemplación actúa como el mejor de los relajantes musculares: un remanso de paz y belleza. El mismo espíritu ‘cool’ se vive al otro lado de Sariñena, en el Nowhere Festival; la convocatoria abarca varias artes y en este año va del 7 al 12 de julio, pero ya se pueden comprar entradas (y colaborar activamente con la organización) en goingnohere.com; acude gente de todo el mundo. Antes se hacía en una en una planicie junto a la ermita de San Miguel, y ahora estará en un punto algo más privado, con solamente dos accesos, cerca del barranco de la Mata. Un festival de filosofía muy especial, que cuida el entorno: lo limpian todo.

Cómo llegar a Sariñena y qué ver

Comarca. Los Monegros.

Cómo llegar. Desde Huesca, su capital de provincia, hay 48 kilómetros por la A-131 vía Monflorite y Salillas.

Botería artesana Mairal. Es uno de los pocos negocios de su ramo que siguen abiertos en España y se ha abierto a las nuevas tecnología, con venta en boteriamairal.com, sin perder su esencia. El vino sabe mejor con una bota de Mairal.

XXIV Certamen Nacional de Jota Aragonesa. Con el cine El Molino como sede, esta reunión del folclor más arraigado de Aragón celebrará su fase preliminar este fin de semana (7 y 8 de marzo) y la final el 14 de marzo.

El dance. Mezcla de ‘mudanzas’ y teatro, se dedica a San Antolín y se celebra el 2 de septiembre. Es Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

Monasterio La Cartuja de las Fuentes. Fundado por los Condes de Sástago en 1507, fue la primera Casa de la Orden de San Bruno en Aragón. Visitable sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00.

