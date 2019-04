Y tras las generales, este martes te puede volver a tocar estar en una mesa electoral

Aún no ha acabado casi el recuento de votos de las elecciones generales del 28 de abril, y ya comienza a funcionar la maquinaria de la próxima cita electoral del 26 de mayo. Las candidaturas para los ayuntamientos, las Cortes de Aragón y las europeas se presentaron la semana pasada. La campaña electoral será entre el 10 y el 24 de mayo. Y esta semana se eligen los miembros de las mesas electorales. La mayoría de los ayuntamientos realizan el sorteo este martes 30 de abril.

La normativa electoral marca que el plazo para que los ayuntamientos realicen los sorteos es del 27 de abril al 1 de mayo. Algunas localidades pequeñas ya lo han hecho, pero la mayoría lo organizan este martes 30 de abril. En el ayuntamiento de Zaragoza será a las 9.30; en el de Huesca, a las 8.30, y en el de Teruel, a las 9.00. Se elige por sorteo a nueve personas para cada mesa: un presidente, dos vocales y dos suplentes para cada uno de los puestos.

Tras los sorteos, los ayuntamientos tienen un plazo de tres días para notificar el nombramiento a los elegidos. En la ciudad de Zaragoza, serán cerca de 8.000 personas (contando a los suplentes). Como en las recientes elecciones generales, Correos en primera instancia y la Policía Local después se encargarán de avisar en persona a los elegidos. En Huesca recibirán el aviso 612 personas para las 68 mesas electorales. Y en Teruel, cerca de 400 personas serán elegidas en el sorteo.

¿Puede tocar dos veces?

Las personas que han ocupado un puesto en las mesas electorales este domingo 28 de abril no están exentas de que les vuelva a tocar el 26 de mayo. Las instrucciones del Ministerio del Interior sobre excusas justificadas para no ejercer esta obligación detallan que se puede renunciar solo si uno ha formado parte de una mesa electoral al menos en tres ocasiones en los últimos diez años.

Una vecina zaragozana (Pilar Laborda Ruiz) se sentó este domingo por cuarta vez en 18 años en una mesa electoral. Recurrió a la junta electoral pero no se libró de presidir una mesa en el colegio Montessori de la capital aragonesa. Las personas elegidas en los sorteos tienen un plazo de siete días desde la notificación para alegar ante la junta electoral de zona. Estos organismos reciben cientos de consultas. Las juntas resuelven en un plazo de cinco días, teniendo en cuenta las causas justificadas que contempla el Ministerio (causas personales, familiares y profesionales).

"Si ya me tocó el 28 de abril, espero que no me toque otra vez para el 26 de mayo. Queríamos hacer un viaje, pero hasta que no pase el sorteo no voy a reservar nada", apunta Paula Bueno, otra vecina zaragozana a la que le tocó ser vocal suplente en las elecciones generales. Recurrió el primer día argumentando que estaba apuntada desde diciembre a una carrera en Añón de Moncayo este 28 de abril (Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo), pero la junta electoral no lo consideró causa suficiente. A las 8 de la mañana fue a su colegio electoral en el barrio de la Almozara, pero no tuvo que quedarse. Cogió el coche y aún llegó a tiempo para correr en Añón.

Alguno de los motivos que sí se consideran causas justificadas para no pasar la jornada electoral en una mesa son ser mayor de 65 años; estar enfermo o de baja; tener prevista una operación o prueba médica relevante próximamente; estar embarazada de más de seis meses; tener ese día un evento familiar de especial relevancia, que resulte inaplazable o cuyo aplazamiento provoque perjuicio económico (como una boda, una comunión o un viaje ya pagado), y determinados empleos (en juzgados, empleados públicos con funciones electorales, personal sanitario, protección civil, bomberos o periodistas).

65 euros y cinco horas de fiesta en el trabajo

Todas las personas inscritas en el censo electoral pueden ser elegida para presidentes y vocales de mesa, con algunas excepciones. Los candidatos no pueden desempeñar estos cargos. El presidente deberá tener el título de Bachiller o un grado superior de Formación Profesional. En los lugares donde no haya elegibles con esta titulación, servirá Graduado Escolar. A los vocales solo se les exige saber leer y escribir.

La dieta para presidentes y vocales se ha ampliado recientemente a 65 euros. Además, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios tienen derecho a permiso retribuido de jornada completa durante el día de votación (si es laboral) y a una reducción de cinco horas de su jornada el día inmediatamente posterior.