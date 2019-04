Cientos de personas se han agolpado desde primera hora de este viernes en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza con un objetivo: presentar sus excusas para intentar librarse de las mesas electorales que les han adjudicado por sorteo para los comicios generales del próximo 28 de abril. Entre los presentes se encontraban un cirujano, una atleta, trabajadores de baja y personas mayores de 65 años, todos ellos con situaciones muy variadas.

"No tengo a nadie que me cubra el día de las elecciones generales", comentaba un cirujano de la MAZ en la fila de la Ciudad de la Justicia. Para este médico zaragozano, cumplir con su obligación en la mesa electoral no sería un problema si tuviera alguien que le sustituyera en su trabajo, pero no es así, por lo que no le ha quedado más remedio que alegar esta circunstancia.

En la fila también estaba la atleta Paula Bueno, conocida como Paulatinamente, a la que le ha tocado ser vocal suplente en el colegio Jerónimo Zurita de La Almozara, un cargo de sustitución del que espera poder librarse, ya que hace meses que se inscribió a una carrera para el día 28 de abril: "Me inscribí el 1 de diciembre de 2018 a las 10.04 de la mañana a la Carrera Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo, cuando las elecciones generales no estaban aún convocadas, y tuve la suerte de conseguirlo, ya que las inscripciones se agotaron en 47 minutos. Y ahora, me toca estar de vocal suplente en la mesa electoral… es una faena, la verdad".

Para la atleta, el dinero de la inscripción “es lo de menos”. Lo verdaderamente importante es que lleva meses preparándose para la carrera, con un calendario de entrenamientos muy estricto y al que le da rabia renunciar por un puesto de vocal suplente del que seguramente -siempre y cuando el vocal oficial se presentara el día 28- no tendría que hacerse cargo, pero se perdería la competición.

En una situación muy diferente pero con la misma intención de librarse de la mesa electoral se encontraba M. A. S., un vecino de Zaragoza mayor de 65 años: "Me parece una pérdida de tiempo tener que venir, ya que tengo más de 65 años y estoy exento. No sé si tendré que estar pendiente de que me llegue la carta a mi casa para ver si me libro del todo o no", explicaba mientras hacía fila. Finalmente, ha recibido una buena noticia: una funcionaria le ha confirmado que está exento por ser mayor de 65 años y que no tendrá que presentarse en la mesa el día 28.

Este ciudadano no era el único esta mañana con la misma circunstancia. Otro vecino de Zaragoza, E. P. A. G., se sumaba al debate de la edad y argumentaba sobre la posibilidad de eliminar del sorteo a los mayores de 65 para evitar estos trámites. Asimismo, planteaba la idea de sortear estos puestos entre las personas paradas a las que les vendrían bien los 65 euros que se pagan por trabajar ese día en una mesa electoral.

Entre los presentes tampoco faltaban personas enfermas. Un hombre hacía fila pacientemente en la Ciudad de la Justicia mientras su mujer, enferma, esperaba en una silla esperando su turno. "Es imposible que mi mujer, que está enferma, esté todo el día sentada en la mesa electoral", alegaba con indignación.

Ante tantas personas presentando sus alegaciones, algunas han decidido marcharse y posponer su excusa para el día siguiente, entre ellas un fotógrafo de prensa cansado de hacer fila y que tenía que marcharse a trabajar.

Los propios trabajadores de la Ciudad de la Justicia se mostraban sorprendidos ante la gran afluencia de ciudadanos que habían acudido esta mañana a presentar su excusa. "Queda mucha fila?", preguntaba expectante una de las funcionarias de la administración de Justicia a una de las personas de la fila ante la cantidad de gente que había acudido esta mañana para presentar su excusa.

Quienes todavía aspiren a librarse de su puesto en la mesa electoral cuentan exactamente con siete días de plazo desde que recibieron su notificación. Tras presentar su excusa, la junta resolverá su caso en el plazo de cinco días.

