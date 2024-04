El pueblo pequeño de Teruel con 222 habitantes que es la joya oculta del Maestrazgo

En la provincia de Teruel podemos descubrir algunas de las zonas más bonitas de Aragón. Se suele decir que es la más desconocida de la comunidad, pero no porque no merezca la pena. Está salpicada por infinidad de pueblos pequeños, y no tanto, algunos incluidos entre los más bonitos de España, que son auténticos remansos de paz y tranquilidad, ya que muchos no superan ni los 100 habitantes. Pero esto no es lo único que destaca de los municipios turolenses, ya que el patrimonio arquitectónico, cultural y natural que alberga seguro que te deja con ganas de más.

Los entornos naturales de muchos pueblos de la comarca del Maestrazgo son envidiables, ya que gran parte de ellos se enclavan en montes o sierras espectaculares y cuentan con infinidad de encantos.

Qué ver en Fortanete, un pueblo de postal entre montañas en Teruel

Ubicada a los pies de una colina, a 1.353 metros de altitud, en el centro de la cuenca de la Rambla del Mal Burgo, cabecera del río Pitarque, se enclava una bonita villa que, gracias a su emplazamiento, nos regala unas increíbles vistas.

Este pueblo de Teruel con 222 habitantes se encuentra rodeado por dos robustas alineaciones montañosas: la sierra de la Cañada y las sierras de Tarrascón-Las Lastras en un entorno natural dominado principalmente por altos y frescos pastizales y, sobre todo, por extensos bosques de pino albar.

Conocido como la joya oculta del Maestrazgo, es un pequeño pueblo serrano de origen medieval situado a la falda de un promontorio con el castillo que lo preside. Se trata de los restos de un antiguo castillo medieval y su muralla, que coronan la panorámica de la villa.

El único lienzo de la muralla que se conserva desciende en línea recta por la ladera occidental hasta un torreón, y llegan hasta el conocido como caserío medieval, una zona con bonitos edificios de piedra, arcos de medio punto y aleros de madera.

Asimismo, en Fortanete podemos encontrar diversas casas señoriales, como la casa de los Duques de Medinaceli, un palacio de nobiliario del siglo XVI con un balcón de estilo renacentista; la casa del Marqués de Villasegura, que es un antiguo cuartel del siglo XVI-XVII; la casa de los Duques, del siglo XVI; y la casa de la Escorihuela, del siglo XVII.

Merece la pena visitar el ayuntamiento de Fortanete, una Casa Consistorial de estilo renacentista construida en el siglo XVI; así como acercarse a la iglesia parroquial de la Purificación, un templo barroco que data del siglo XVII declarado Bien de Interés Cultural.

Un plan ideal para terminar de conocer el pueblo es pasear por el río del mismo nombre y cruzarlo por el esbelto puente medieval. Desde aquí apreciamos una singular panorámica de los huertos, cuyas rústicas paredes de piedra seca constituyen el peculiar paisaje de Fortanete.

Por el resto del municipio encontramos otros edificios de interés como el Castillo del Cid, de los siglos XI-XII; y ermitas como la de Loreto, del siglo XVII; la de Santa Bárbara, San Cristóbal y el Buen Suceso, esta última vinculada al culto en las masías.

Dónde comer en Fortanete

Una buena opción para comer en este pueblo de Teruel es el Restaurante el Rincón, situado en el Hotel Mercadales, en la calle Loreto, 30.

Cómo llegar a Fortanete, en Teruel

Para llegar a Fortanete desde Teruel hay que tomar la A-226 en un trayecto de poco más de una hora en coche. Por otro lado, para llegar desde Zaragoza hay que tomar la A-222 en un trayecto de dos horas y media en coche.

