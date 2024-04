El hotel sobre un lago en el Pirineo de Aragón con vistas a un impresionante valle

No cabe duda de que el Pirineo es uno de los emblemas por excelencia de Aragón. Esconde algunos de los mejores paisajes de España y es una puerta de entrada a la vecina Francia, por lo que las posibilidades para conocer todo su entorno son casi infinitas. Podemos descubrir sus valles y los maravillosos parajes naturales que alberga gracias a infinidad de rutas de senderismo. Con una belleza extraordinaria, los valles de Hecho y Ansó, de Ordesa, de Benasque y de Tena son algunos de los más famosos y visitados, y no es para menos. Por no hablar, además, de los bonitos pueblos que salpican esta zona de la provincia de Huesca, todo un lujo para hacer una escapada y desconectar de la rutina en la naturaleza.

¿Qué mejor plan que un fin de semana en un valle idílico del Pirineo aragonés? En un pequeño pueblo de la comarca del Alto Gállego se esconde un hotel de montaña perfecto para perderse en la naturaleza.

El Hotel La Casueña: un refugio para los sentidos en el Pirineo aragonés

Un refugio para los sentidos, un lugar para el reencuentro y el disfrute de la fusión entre la historia y la naturaleza. En el pequeño pueblo de Lanuza, en un entorno natural de auténtica belleza pirenaica, se esconde el Hotel La Casueña. Se encuentra en un edificio histórico magníficamente renovado que combina elementos históricos con un diseño moderno y clásico.

Siete luminosas habitaciones hacen de este alojamiento el lugar perfecto para descansar durante un fin de semana en pleno Valle de Tena. En su restaurante, exclusivo para clientes alojados, puedes desayunar y cenar y probar platos tradicionales combinados a la perfección con las nuevas tendencias, todo elaborado con productos de la zona para vivir toda una experiencia gastronómica de calidad.

¿Quieres relajarte al cobijo de las montañas? No te pierdas la magnífica terraza del Hotel La Casueña y disfruta de las maravillosas vistas del valle, uno de los más bonitos del Pirineo gracias a su ubicación privilegiada: a orillas del Embalse de Lanuza y a la sombra de la Peña Foratata.

Sala del restaurante del Hotel La Casueña (c)Sergio Padura

Cómo reservar y precios del Hotel La Casueña, en Lanuza

Para reservar una habitación en este encantador hotel del Pirineo aragonés puedes hacerlo a través de la página web del Hotel La Casueña, donde podrás seleccionar los días de tu estancia y el tipo de habitación, así como puedes llamar al teléfono 974 48 85 38 y solicitar más información escribiendo un correo electrónico a info@lacasuena.com

Los precios de este alojamiento incluyen el desayuno y la cancelación gratuita, y oscilan entre los 140 euros por noche para dos personas de la habitación doble y los 205 euros por noche para dos personas de la suite.

Qué ver en Lanuza, el pequeño pueblo del Pirineo para desconectar de la rutina

Esta pequeña localidad de tan solo 43 habitantes es conocida por haber sido cuna de nueve justicias de Aragón, entre ellos Juan V de Lanuza.

Entre los intereses turísticos de Lanuza destacan el Embarcadero Suscalar, donde se pueden practicar deportes al aire libre; la cascada natural de O Saldo de Escarrilla, el tren turístico del Valle de Tena o la Estación de Panticosa, rodeada de algunas de las cumbres más altas de los Pirineos.

Asimismo, cuenta con un gran número de atractivos en sus alrededores: las iglesias del Serrablo, la Estación Internacional de Canfranc, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la villa de Biescas, o el encantador pueblo de Sallent de Gállego, a cuyo término municipal pertenece Lanuza.

Cómo llegar al Hotel La Casueña, en Huesca

Situado en la calle Troniecho, s/n, en Lanuza, para llegar desde Huesca al Hotel La Casueña hay que tomar la A-23 en un trayecto de poco más de una hora en coche. Mientras que para llegar desde Zaragoza hay que tomar la misma vía y apenas se tarda 40 minutos más en coche.

