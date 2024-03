El hotel en el corazón del Matarraña de Teruel donde el tiempo se detiene entre jardines y montañas

No es la primera vez, ni tampoco la última, que vamos a hablar del Matarraña. Esta comarca de Teruel está cada vez más de moda, y no es para menos. Acapara todas las miradas y es conocida en toda España como la 'Toscana española'. Las comparaciones son odiosas, pero sobran los parecidos de esta zona con la famosa región de Italia tanto por la calidad de vida como por la belleza paisajística y monumental, los pueblos que la salpican y su riqueza gastronómica. No obstante, este rincón de Aragón nada tiene que envidiar a otros del mundo, y es que los encantadores lugares que esconde superan todas las expectativas del visitante.

Valderrobres, su capital, Calaceite, Beceite y sus puertos, La Fresneda... podríamos enumerarlos todos, pero hoy nos centramos en uno, Fuentespalda, y más concretamente en un pequeño lugar que te hará desconectar de todo e incluso sentir que estás en otro mundo. Hablamos del único establecimiento con el sello Relais & Chateaux en Aragón, fundado por la británica Jemma Markham, quien continúa al frente del negocio.

Un lugar de otro mundo para ver las estrellas en Teruel: el Hotel La Torre del Visco

¿Te imaginas pasar un fin de semana de relax y desconexión en el paraíso? Entre montañas y jardines de rosas, en un precioso valle de Teruel, se encuentra un alojamiento que combina el lujo con la elegancia y la naturaleza, todo acompañado de una gastronomía que apuesta por el kilómetro cero bañada en vino y aceite artesanal.

Es el Hotel Restaurante La Torre del Visco, un lugar donde se detiene el tiempo y desaparecen las preocupaciones ubicado en el bonito pueblo turolense de Fuentespalda. 'Condé Nast Traveler' lo define como "un refugio para el cuerpo y el alma", y es que este alojamiento es el destino perfecto para descansar, pero de verdad.

Puedes echarte la siesta en sus hamacas, contemplar los olivares, perderte en los jardines, dormir a la sombra de un árbol... O viajar a otros mundos en su biblioteca junto a una chimenea y leer alguno de sus centenares de libros entre los que pueden elegir libremente todos los clientes.

A primera vista ya se puede afirmar con certeza dónde estamos. La inspiración mudéjar de los detalles del hotel y sus paredes de piedra nos indican que, efectivamente, estamos en Teruel. Y es que la 'Torre del Visco' es una masía del siglo XV situada en medio del valle del río Tastavins a la que se accede atravesando una pista sin asfaltar pero en perfecto estado de unos cinco kilómetros.

Cuenta con 16 habitaciones, una biblioteca, diferentes salones con vistas al valle y una bodega con más de 100 referencias de vinos. Y, si todo esto ya es suficientemente atractivo, la gastronomía despierta todos tus sentidos, ya que la cocina es su punto fuerte, con una propuesta gastronómica de alta cocina en el corazón del Matarraña, con el chef Rubén Catalán al mando.

Ya lo indican en su web: "La naturaleza marca el camino en nuestra huerta y finca orgánica". Cuentan con productos de artesanos locales, ingredientes frescos y de temporada en una despensa de 'Slow Food' para menús gourmet, tapas auténticas, tés tradicionales y deliciosos picnics que ofrecen durante todo el año. Esto le ha llevado a tener un Sol de la Guía Repsol, la distinción de gastronomía sostenible y la Estrella verde Michelin.

Actividades en el Hotel La Torre del Visco, en Fuentespalda

Este 'Relais & Chateaux boutique hotel', además de contar con un encanto especial, ofrece actividades que van desde lo más tranquilo a la pura adrenalina, así como cursos, clases magistrales, tours y experiencias únicas para "saciar tu apetito por la cultura, la naturaleza, la gastronomía y la aventura". Y organizan experiencias privadas bajo demanda.

Puedes explorar la finca y el campo que la rodea a pie, sobre dos ruedas o a lomos de un caballo, con una ruta planeada y un picnic; o vivir la experiencia de aceite de oliva con sus sesiones de cata. De la uva a la copa es una experiencia de la mano de sus sumilleres experimentados que hacen selecciones personalizadas de su bodega medieval, con vinos locales y de los alrededores: Montsant, el Priorat y la Terra Alta. Al igual que también organizan visitas y catas en las bodegas apremiadas de la comarca y ofrecen una amplia variedad de cursos de cocina durante todo el año

Llega la noche y un asombroso manto de estrellas nos envuelve. Por si fuera poco, este hotel es pionero Starlight en Aragón, ya que ofrece la posibilidad de mirar a las estrellas en sus veladas de observación con telescopio.

Esta experiencia llena de armonía es posible gracias a la ubicación de La Torre del Visco, que se encuentra totalmente libre de contaminación lumínica y habitualmente despejado. Además, es el primer Relais Chateaux de España en obtener la certificación Hotel Starlight de la Fundación Starlight, avalada por la Unesco.

Cómo reservar y precios del Hotel Restaurante La Torre del Visco de Teruel

Para reservar una habitación en este encantador hotel paradisíaco puedes hacerlo a través de la página web. Si escoges una habitación Doble Superior para dos personas, el precio es de 310 euros por noche; la Junior Suite para dos personas cuesta 395 euros por noche; mientras que la Suite, también para dos personas, tiene un precio de 475 euros por noche. En todas va incluido el desayuno dentro del precio.

Para reservar una mesa en el restaurante del Hotel La Torre del Visco hay que llamar al teléfono 978 76 90 15 o escribir a la dirección de email reservas@torredelvisco.com. El horario de almuerzos es de 13.30 a 15.30 y de cenas de 20.00 a 22.00. Y el precio de la carta es desde 70 euros por persona.

Cómo llegar al Hotel La Torre del Visco, en Fuentespalda

Para llegar al Hotel La Torre del Visco en Fuentespalda desde Teruel hay que tomar la N-420 y la N-211 en un trayecto de dos horas y casi 20 minutos en coche. Mientras que para llegar desde Zaragoza hay que tomar la N-232 en un trayecto de unas dos horas en coche.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.