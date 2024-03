Camino a la Mata, una ruta para disfrutar en bici de la espectacular 'Toscana' aragonesa

Una ruta "disfrutable" para gozarla en bicicleta y conocer el espectacular patrimonio que enmarca su trazado. Así definen Raúl M. González y Gonzalo Fajardo a 'Camino a la Mata', el proyecto que reunirá a apasionados del cicloturismo en una ruta 'bike friendly' que atraviesa buena parte de España y hace parada en rincones "espectaculares" del Matarraña, Albarracín y el Maestrazgo.

"La filosofía que hemos llevado siempre en el Camino de Santiago es que no importan los kilómetros que se hagan sino ver el patrimonio. De ahí que esta ruta no sea una línea recta, sino que recoge todo lo turístico y visitable que se puede ver a lo largo de ella", explica Raúl.

Amigos de la infancia, y buenos conocedores del Camino de Santiago, defienden que hay "otros puntos interesantes en España" y menos masificados para recorrer en bicicleta y disfrutar del turismo. "El proyecto -dicen- surgió como homenaje a Extremadura, porque nuestros padres son de allí, y trazando la ruta miramos de acabar en el puente romano de Alcántara, que es de lo más espectacular que hay en esa zona". De camino, intentaron recoger todos los puntos importantes que a nivel de patrimonio se pueden ir encontrando por la ruta, y "una de sus etapas más bonitas -confiesa- te mete directo en el Matarraña, por pueblitos pequeños de pocos habitantes, todo muy local, precioso y encantador", describe Raúl.

El proyecto se dirige a cualquier persona, apasionada de la bici y del turismo, que no busque la competición. "Hoy en día se miran mucho los tiempos, las aplicaciones como 'Strava', para registrar lo que has hecho e intentar mejorarse… Algunas plantean retos extremos, casi de supervivencia, y esto no. Está pensado como una ruta disfrutable para gozarla y conocer patrimonio, tanto natural como artístico, algo que por esa zona es espectacular", dice en alusión a la 'Toscana' aragonesa.

Los atractivos de Teruel y el Matarraña

Infografía de una de las etapas. Camino a la Mata

Dentro de las 11 etapas que componen esta ruta cicloturista, Raúl destaca en particular aquellas que recorren los pueblos de Teruel, en concreto, la comarca del Matarraña, la sierra de Albarracín y el Maestrazgo. "Para mí, Morella, Cantavieja, Albarracín y toda la zona del Matarraña, la 'Toscana' española, es precioso y recoge el espíritu que buscábamos: carreteras muy secundarias o vías verdes, que es muy característico allí. Tanto para Gonzalo como para mí, esa zona representa el espíritu de la ruta: la aventura, buscar la tranquilidad, la paz y la belleza paisajística", explica Raúl.

La iniciativa 'Camino a la Mata' se caracteriza también por ser una ruta cicloturista 'eco-friendly' cuya filosofía implica también el ser autosuficientes en sus salidas con la bici. "Por una cuestión económica y de medio ambiente, siempre vamos con jabones biodegradables, llevamos una plaquita solar con la que cargamos el móvil, llevamos siempre vivac e intentamos dormir también en zonas de acampañada o camping", señala.

Cuando comenzaron hace un año a diseñar el proyecto y sus estapas, cuentan que su idea era que la ruta pasara también por Zaragoza, pero su pasión por la provincia turolense les hizo desviarse de esa línea recta para explorar otros rincones privilegiados del territorio aragonés. "Yo que he recorrido buena parte de la ruta con coche, creo que uno de los mayores atractivos es la zona del Matarraña, que es espectacular. Beceite es para mí un sitio 'top' de la ruta, y aunque supone otros 15 kilómetros y algo más de desnivel, lo tenemos como un 'extra' si las fuerzas aguantan. Es de lo mejor que he visto", subraya.

Tramos de gran belleza paisajística y patrimonial

Aunque todavía están diseñando la web, la cuenta de Instagram de 'Camino a la Mata' adivina ya buena parte del recorrido. Falta por definir -dicen- la fecha de inicio de esta "aventura" cicloturista, que tendrá lugar en el mes de julio. "Aquí la salida se hará desde Barcelona. Y saldremos un grupo numeroso, que luego se irá disolviendo. La salida está programada para el 28 o 29 de julio, de manera que el primer día será de Barcelona a Roda de Bara, peinando la costa", detalla.

En cada etapa del proyecto, se ha intentado cuadrar los finales de ruta con lugares "interesantes" a nivel paisajístico y patrimonial. "De ahí que un final de ruta sea Morella; otros, Mora de Rubielos, Cuenca, Albarracín... Hemos intentando siempre que los finales de ruta tengan un atractivo para poder disfrutar la tarde", afirman.

A través de su página web, colgarán un formulario para que aquellos que quieran apuntarse o unirse en algún tramo sepan con anterioridad la fecha en que pasará el "pelotón". El material corre a cargo de cada uno, y lo que aporta el proyecto es la posibilidad de compartir con otros aficionados la experiencia. "Para mí, que soy un apasionado del Camino de Santiago -lo he hecho seis veces entero en bici desde diferentes puntos, y una andando- lo mejor de todo es la experiencia y la gente que conoces, que es con lo que te quedas", afirma Raúl.

'Camino a la Mata' plantea así una alternativa menos "masificada" al popular Camino de Santiago, con etapas tan variopintas como ricas en naturaleza y patrimonio.

"El Camino de Santiago es espectacular, pero para mi gusto a día de hoy está muy superpoblado. Lo hice por primera vez en 2010 y desde entonces al último que hice, hace dos años, hay tramos que son casi estresantes, que no puedes ni pasar con la bici. Al final, con esta ruta buscábamos algo alternativo, con tramos de mucha belleza paisajística y patrimonial, y que naturalmente pudiésemos compartir experiencia y momentos con otra gente", concluyen.

