Los trenes que permiten adentrarse en el mágico valle de Tena: precios y horarios

Subirse a un tren y desear que el viaje no acabe. Quizá esta sensación ya la haya sentido en algún momento de su vida. Si no, aunque no sean trenes convencionales porque no van por vías y circulan sobre laderas gracias a ruedas de tractor, dejarse llevar en uno de los de alta montaña para conocer el Pirineo es una opción ideal para experimentar la sensación de no querer que acabe el trayecto. Un momento único que puede disfrutarse desde este sábado, 3 de junio, día en el que da comienzo la nueva temporada turística del tren turístico El Sarrio que, desde hace seis años conecta la localidad de Panticosa con el valle de la Ripera.

La idea fue de dos jóvenes de la zona que querían poder dar a conocer este paraje sin dañar el medio. Así, pensaron en emplear un tractor hecho casi a medida para tirar de los vagones semicubiertos con capacidad para 50 personas. En un trayecto de unos 50 minutos, el tren lleva a los pasajeros hasta la Ripera, un maravilloso lugar desde donde se pueden realizar varias rutas, tanto para familias con niños como para montañeros más especializados.

Posteriormente, se sumó un segundo trayecto con el mismo tipo de tren. En este caso sale desde Tramacastilla y va hasta el ibón de las Paúles. Ambos trayectos arrancan de nuevo este sábado con el inicio de un temporada que se prolongará hasta mediados de octubre.

Horarios y precio del tren El Sarrio que sale de Panticosa

Los billetes se pueden comprar en www.trendepanticosa.com y hay distintas tarifas para niños y adultos y también se puede comprar solo la ida para volver andando o hacer el trayecto de ida y vuelta. Estos son los precios para el tren que sale desde la plaza de Panticosa:

Solo ida . Niños de entre 3 y 12 años, 9 euros. Adultos: 13 euros. Bebés de hasta 2 años, gratis.

. Niños de entre 3 y 12 años, 9 euros. Adultos: 13 euros. Bebés de hasta 2 años, gratis. Ida y vuelta: Niños de entre 3 y 12 años, 15 euros. Adultos: 19 euros. Bebés de hasta 2 años, gratis.

En cuanto a los horarios, todos los fines de semana de junio y desde el 26 de junio, de lunes a viernes, hasta 28 de julio las salidas de ida serán a las 09.30, a las 12.00 y a las 16.00. La vuelta, a las 13.30 y a las 17.15. Mismo horario el previsto para todos los domingos del verano y la últimas semana de agosto y los días que hay previsto recorrido en septiembre.

Horarios que se amplían todos los sábados a partir del 1 de julio durante todo el mes y del 1 de agosto hasta el 26 del mismo mes, cuando se podrá subir al tren a las 08.40 (con salida desde el parking de la estación de esquí de Panticosa), a las 10.30, a las 12.30, 13.30, 14:30 y 16.30. Los horarios de vuelta para estos días serán 13.30, 15.30 y 17.30.

Horarios y precio del tren El Sarrio que sale de Tramacastilla

Con salida desde la escuela de la localidad de Tramacastilla, este tren tiene las siguientes tarifas:

Solo ida (Sube en tren y baja caminando por el sendero señalizado). Niños de entre 3 y 12 años, 9 euros. Adultos: 13 euros.

(Sube en tren y baja caminando por el sendero señalizado). Niños de entre 3 y 12 años, 9 euros. Adultos: 13 euros. Ida y vuelta (Viaje de ida y vuelta en tren con 35-40 minutos de estancia en el ibón): Niños de entre 3 y 12 años, 15 euros. Adultos: 19 euros.

En cuanto a los horarios, todos los fines de semana de junio y la primera y segunda semana de julio, las salidas son a las 11.00. El 8 y 9 de julio y del 15 al 28 de julio, las salidas son a las 09.30 y 12.00. Del 29 de julio al 27 de agosto, a las 09.30, a las 12.00 y a las 16.30. A partir del 28 de agosto, nuevamente el horario será a las 09.30 y a las 12.00.

El Tren del Valle de Tena, 25 años en marcha

Otra de las experiencias mágicas totalmente recomendable es conocido como el Tren del Valle de Tena, que hace un trayecto por esta zona del Pirineo aragonés desde hace 25 años. El viaje tiene una duración de dos horas y cuarto y consiste en una ruta circular desde Piedrafita de Jaca. Durante todo el trayecto una locución explica a los pasajeros lo que pueden observar en el recorrido y también las leyendas que esconde el valle.

El tren, cuya máquina no es a vapor sino que lleva ruedas, arrastra dos vagones semicubiertos, con capacidad total para 72 personas. Estos son los precios y los horarios:

Durante todo el mes de junio y hasta el 21 de julio incluido, las salidas son a las 11.30 y a las 16.30 . Del 22 de julio al 20 de agosto habrá una oportunidad más diaria para disfrutar de este viaje, será a las 18.30. El resto, hasta el mes de octubre, a las 11.30 y a las 16.30.

. Del 22 de julio al 20 de agosto habrá una oportunidad más diaria para disfrutar de este viaje, será a las 18.30. El resto, hasta el mes de octubre, a las 11.30 y a las 16.30. El precio del billete para adultos y mayores de 9 años es de 18 euros. Menores, 12 euros. Y de 0 a 3 años, gratis.

