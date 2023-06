Tres pueblos abandonados de Aragón, entre los más espectaculares de España

Congelados en el tiempo y muchos de ellos en ruinas. Los pueblos abandonados son una silenciosa ventana que se abre al pasado. Visitar los restos de su arquitectura, rodeados de un sobrecogedor silencio permite descubrir la huella real que ha dejado la despoblación de sus cascos urbanos.

La revista 'Condé Nast Traveler', una de las más importantes del mundo, ha elaborado un listado con los 12 pueblos abandonados más impresionantes de España y entre ellos destaca tres localidades aragonesas. Según los autores es "un recorrido por los lugares más espectaculares y frecuentados entre los amantes de las escapadas rurales, la fotografía, la aventura y el misterio". Una suerte de guía de viaje que recorre Soria, Cáceres, Burgos, Tarragona, La Rioja o Asturias... y también Aragón comenzando por Belchite.

Belchite, el pueblo abandonado más famoso de España

El Pueblo Viejo de Belchite es el número 1 de la lista de pueblos abandonados de España. Tras ser devastado durante uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil, fue abandonado y se construyó un nuevo municipio a pocos kilómetros del original. Desde entonces, muchas producciones audiovisuales han sido rodadas en sus calles o delante de la iglesia en ruinas y es un clásico de los programas de misterio.

Los autores del artículo no se han olvidado de la jota de Natalio Baquero que está escrita en la puerta de la iglesia: "Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres".

Acceder al Pueblo Viejo de Belchite solo está permitido con una visita guiada (diurna o nocturna) que tiene una duración de una hora y media y que se puede contratar en la oficina de turismo del municipio.

Búbal (Huesca), recuperado para la educación

Búbal forma parte del Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados (Pruepa) desde 1984. Este pueblo del Valle de Tena, quedó despoblado en los años setenta junto a municipios próximos como Saqués y Polituara. La construcción del Embalse de Búbal inundó parte de la localidad, pero preservó la parte alta.

Años después fue recuperado y rehabilitado como espacio didáctico y se repuebla con estudiantes y profesores de todos los rincones de España que han elaborado proyectos como 'Volver a Búbal', un audiolibro que cuenta la historia del pueblo en canciones y un cuento.

Escó, en la provincia de Zaragoza junto a Yesa

A poco más de dos horas de Zaragoza en coche se encuentra Escó, el tercero de los pueblos aragoneses abandonados que destaca la revista 'Traveler'. Se localiza en una colina junto al Embalse de Yesa. Durante los años sesenta, las tierras de esta localidad fueron anegadas por la construcción del pantano, lo que provocó que sus habitantes abandonaran poco a poco el pueblo.

Ahora, solo algunos pastores habitan el lugar de vez en cuando y el silencio se ha hecho con las ruinas de este municipio donde destacan la iglesia románica de San Miguel y la ermita de Nuestra Señora de las Viñas.

