Un hilo viral sitúa este pueblo de Aragón entre los más bonitos y únicos del mundo

No es ningún secreto la belleza tan característica de muchos pueblos de Aragón. Con fama no solo en España, sino también en el resto del mundo, podemos encontrar infinidad de lugares en la comunidad que son auténticas joyas naturales y arquitectónicas muy sorprendentes. Aunque en las tres provincias se esconden rincones mágicos que hacen del territorio un diamante en bruto, la de Teruel se lleva la palma en los ranquin de viajeros nacionales e internacionales. Y de esto se hacen eco tanto revistas tan prestigiosas como 'National Geographic' como periódicos de gran relevancia como 'Le Monde' o 'The Telegraph'. Al igual que lo hacen blogueros viajeros que documentan sus periplos y recomiendan a sus lectores sus lugares favoritos.

Esta vez hablamos de un hilo viral en X (antes Twitter) que recoge una ruta por algunos de los pueblos más bonitos y únicos de todo el mundo. La cuenta @Culture_Crit ha recopilado 21 rincones del planeta con un gran encanto por descubrir, y uno de ellos se encuentra en España, concretamente, en Aragón.

The world's most beautiful (and unique) villages... 🧵



1. Lauterbrunnen, Switzerland 🇨🇭 pic.twitter.com/zAMxSD6Gld — Culture Critic (@Culture_Crit) February 29, 2024

Albarracín, un pueblo único en el mundo que conquista en redes sociales

Es uno de los pueblos más bonitos de Teruel y de España, pero también del mundo. Destaca por la uniformidad de colores que hay en la localidad, y es que los tonos rojizos son su característica más llamativa, que incluso le lleva a hacerse hueco en las listas de viajeros internacionales, que lo sitúan entre los más bonitos y únicos del planeta.

Es conocido por su hermosa arquitectura medieval y su ambiente pintoresco, y cuenta con un espectacular castillo, también conocido como Alcázar. Además, claro está, destaca su preciosa plaza Mayor, que alberga el Ayuntamiento; la catedral del Salvador; el Museo Diocesano, las iglesias de Santiago y Santa María, y, por supuesto, un entorno natural precioso, que nos permite dar un agradable paseo junto al río Guadalaviar.

Si queremos admirar el pueblo desde lo más alto, el mirador de La Torre Blanca es el lugar perfecto. También llamada de Doña Blanca, es una torre atalaya levantada en el siglo XIII que cubre la defensa del extremo sur del recinto amurallado de Albarracín y uno de sus miradores privilegiados.

Los pueblos más bonitos y únicos del mundo, según las redes sociales

Además del bonito pueblo turolense de Albarracín, la cuenta @Culture_Crit ha seleccionado estos otros 20 tesoros de todo el mundo como los más bonitos y únicos:

Lauterbrunnen, en Suiza

Gullholmen, en Suecia

Monteriggioni, en Italia

Tjørnuvík, Streymoy, en las Islas Feroe (Dinamarca)

Ogimachi, Shirakawa-gō, en Japón

Eguisheim, en Francia

Ushguli, en Georgia

Calcata, en Italia

Castle Combe, en Inglaterra

Bernkastel-Kues, en Alemania

Hallstatt, en Austria

Reine, Islas Lofoten, en Noruega

Yoshinoyama, en Japón

Grindelwald, en Suiza

Rocca Imperiale, en Italia

Mont-Saint-Michel, en Francia

Biertan, en Rumanía

Wallace, Idaho, en Estados Unidos

Bourtange, en Países Bajos

Aitoliko, en Grecia

Cómo llegar a Albarracín, en Teruel

Llegar a Albarracín desde Teruel tan solo nos lleva unos 37 minutos en coche aproximadamente, y hay que tomar la A-1512. Si queremos llegar desde Zaragoza son alrededor de dos horas en coche por la A-23.

