El pueblo pequeño de Teruel con 74 habitantes famoso por ser 'tierra de brujas'

Muchos pueblos de Aragón no superan los 80 habitantes. Y, a pesar del grave problema de despoblación que esto conlleva, ya que son parte de la España vaciada, su escasa población hace de ellos un lugar ideal para desconectar de la rutina, ya que son auténticos remansos de paz y tranquilidad. Si a esto le sumas sus entornos naturales o su patrimonio cultural y arquitectónico, disfrutar está asegurado. Y es que, si hablamos de paisajes bonitos y pueblos pequeños, a la provincia de Teruel no le gana nadie. Es la gran desconocida de Aragón, pero no por ello es menos merecedora de una visita. Por eso, si buscas rincones tranquilos en los que olvidarte de las preocupaciones del día a día, este es tu sitio.

Y la Sierra de Albarracín, además de albergar joyas como uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín; el paraíso nevado de Bronchales; Calomarde y su espectacular cascada... también esconde otros pequeños rincones a los que merece la pena hacer una visita, como este municipio que es atractivo por ser, entre muchas otras cosas, tierra de brujas.

Qué ver en Jabaloyas, un "pueblo de brujas" en Teruel

Este municipio emerge al sur de la Comarca Sierra de Albarracín y a la sombra del pico Javalón. Se sitúa sobre un espacio llano dominado por los relieves de una serie de muelas modeladas, unas estructuras en sinclinal presentes en todo el conjunto de los Montes Universales, y que han quedado colgadas como relieves residuales, formando “sinclinales colgados”. La más interesante es la Muela de Javalón, de unos 1696 metros de altura, ocupada por una vegetación típica de parameras con sabina rastrera y erizón.

Jabaloyas es tierra de labradores, pastores y, según la tradición oral, brujas. Pero, más allá de las leyendas alrededor de la localidad, hay otros encantos que invitan a hacer una visita. Uno de ellos es la Iglesia de la Asunción, la más antigua de la serranía, que cuenta con una torre-campanario rematada por una cornisa de gárgolas, un atrio exterior y una portada de tipo serliano. La construcción de este templo parroquial se inició en el siglo XV y se terminó en el siglo XVI.

Asimismo, no te pierdas la Ermita de la Virgen de los Dolores, de construcción gótico-mudéjar del siglo XVII que se ubica en la partida de La Veguilla. El caserío de Jabaloyas constituye uno de los conjuntos más interesantes de la Sierra de Albarracín, con excelentes muestras de arquitectura popular junto a algunas de las casas góticas más bellas de Aragón, como la casa de la Sirena, construida en el siglo XV. Su nombre se debe a la sirena que aparece en el escudo sobre el arco carpanel de la portada.

Ubicada al lado de la Casa Consistorial se encuentra la Fuente pública, una obra de cantería construida en piedra sillera que data del siglo XIX. Otra destacada es la Fuente de la Canal, que cuenta con abrevadero y lavadero alargado a la salida del pueblo, ubicada por la pista que lleva a la Portera de la Majada.

Además, en el entorno de Jabaloyas destacan los 'Arrecifes de coral', unas curiosas formaciones rocosas aisladas, como morfología de pilares o pináculos, de unos diez metros de altura. Y este municipio también cuenta con uno de los tres últimos molinos de viento de Teruel, junto con el de Ojos Negros y Sarrión. Se trata de un torreón arruinado de forma circular basado en mampostería con mampuestos encarados, un gran bloque construido en sillería.

Jabaloyas y los aquelarres en el monte Javalón

En este pequeño pueblo de Teruel hay cabida para las historias de brujas, y mucha. El punto más interesante en este tema quizá se halle en lo alto del monte Javalón, perteneciente al término municipal de Jabaloyas, donde, según la tradición oral, se celebraban aquelarres, aunque no hay documentación de estas historias.

Y es que dice la leyenda que las brujas sobrevuelan con sus escobas el Monte Javalón en noches de tormenta. Aunque, como hemos comentado, no hay nada documentado, se sabe que, al haber mala comunicación, había señoras que hacían remedios caseros para los problemas médicos, así como trabajaban el huerto, manejaban los animales, llevaban las cuentas... Esta localidad era una zona de matriarcado, donde la mujer siempre tuvo un papel fuerte.

Allá se celebra la carrera ciclista Brujas Bike y suele haber una gran fiesta en lo alto del Javalón con la llegada del solsticio de verano, celebrándose, además, la noche de San Juan con hoguera incluida.

Dónde comer en Jabaloyas

En este pequeño pueblo de Teruel puedes comer en la Hospedería, Bar y Restaurante Los Diezmos, situado en la calle Fuente, 1, que destaca por sus bocadillos, huevos rotos y croquetas de setas, entre otros platos.

Cómo llegar a Jabaloyas, en Teruel

Para llegar a Jabaloyas desde Teruel hay que tomar la A-1513 en un trayecto de casi 50 minutos en coche. Por otro lado, para llegar desde Zaragoza hay que tomar la A-23 en un trayecto de unas dos horas en coche, aproximadamente.

