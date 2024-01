El pueblo pequeño de Teruel entre montes con 54 habitantes y huellas fósiles únicas en Europa

Si hablamos de paisajes bonitos y pueblos pequeños, a la provincia de Teruel no le gana nadie. Es la gran desconocida de Aragón, pero no por ello es menos merecedora de una visita. Aquí podemos disfrutar de rincones de lo más curiosos en lugares poco poblados, por lo que es el destino ideal si vas en busca de la tranquilidad. Pero este no es el único atractivo de los pueblecitos turolenses. Más allá de eso, este territorio goza de un patrimonio cultural, arquitectónico y natural de lo más interesante.

Historia, arte, tradición, ríos, lagunas, sierras, valles... la Comarca del Jiloca destaca por su patrimonio geológico y paleontológico, muy relevante no solo en Aragón, sino también en todo el mundo. Y el pequeño pueblo turolense de Bueña presume de esconder un importante yacimiento de huellas fósiles únicas en Europa.

Qué ver en Bueña, un paraíso paleontológico de Teruel

En la Comarca del Jiloca, enclavado entre dos montes y en un entorno natural espectacular, se encuentra este municipio de tan solo 54 habitantes que es un paraíso para los amantes de la paleontología. El principal atractivo turístico reside en los alrededores de este pequeño pueblo. Y no es otro que los yacimientos de icnitas, es decir, huellas fósiles de grandes dimensiones, que fueron descubiertas en 1984 y pertenecen a una especie de crustáceo de gran tamaño denominado Megaplanolites ibericus.

Estas pistas fósiles son las más grandes de España, además de estar reconocidas internacionalmente por su alto interés geológico. Este yacimiento único en el mundo muestra en galerías en una pared rocosa las huellas que hace 155 millones de años hizo este gigantesco gusano marino.

El lecho por el que se desplazó reptando este animal estaba a mucha mayor profundidad de la que se creía antes de una investigación paleontológica realizada por las universidades de Jaén y Granada y el Parque de las Ciencias de Andalucía a finales del pasado año 2023, ya que oscila entre 60 y 80 metros bajo el agua.

Las galerías petrificadas se encuentran en una pared rocosa vertical de 15 metros de altura que se levanta entre terrenos blandos en la ladera del monte junto a la población. Este yacimiento de Megaplanolites ibericus cuenta con la calificación de Lugar de Interés Geológico y Bien de Interés Cultural debido a su singularidad.

Pero, por si fuera poco, los intereses turísticos de Bueña no acaban aquí. Destaca el patrimonio arquitectónico del pueblo, con interesantes monumentos como el castillo en ruinas, ubicado en lo alto de una colina, del que solo se conservan algunos muros de mampostería y una torre rectangular de silla y mampostería; y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII, hecha en mampostería y que cuenta con una talla del Santo Cristo, otra románica de la Virgen y el Niño y un retablo dedicado a la Virgen del Rosario.

Otro de los monumentos interesantes es la ermita de San Vicente Mártir, construida en mampostería y situada muy cerca del castillo, que fue lugar de descanso del mártir San Vicente cuando lo llevaban preso de camino a Valencia.

Y la naturaleza del municipio es de lo más apetecible: la parte norte colinda con Sierra Palomera, un conjunto montañoso declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Además, de camino a la vecina población de Buñón se encuentra uno de los entornos naturales más interesantes del valle del Jiloca, donde podemos disfrutar de genistas, guillomos, endrinos, sabinas y carrascas.

Finalmente, Bueña pertenece a la Ruta Verde del Reciclaje del Jiloca junto con Blancas y Burbáguena, una asociación que tiene como objetivo poner en valor los recursos locales a través del arte y, así, revitalizar los pueblos con la colaboración de los artistas y artífices de la forja y el reciclaje.

Dónde comer en Bueña, Teruel

Un buen sitio para comer en este pueblo turolense es el bar de tapas Delicias Angelina, que se ubica en la Tr.ª de la Fuente, 30.

Cómo llegar a Bueña, en Teruel

Para llegar a Bueña desde Teruel capital hay que tomar la A-23 en un trayecto de unos 40 minutos en coche. Por otro lado, si queremos llegar desde Zaragoza hay que tomar la misma carretera y se tarda una hora y cuarto en coche, aproximadamente.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.