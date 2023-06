Escapadas: una experiencia de novela histórica en Bulbuente

Pertenece Luis Zueco al círculo de exitosos autores de novela histórica. Un género que él ha decidido llevar más allá de las páginas de sus libros, haciendo realidad ambientes que recuerdan a los de sus tramas.

La pulsión le viene desde pequeño, cuando con ojos infantiles veía los esfuerzos de un tío suyo por recuperar casi de la nada el Castillo de Grisel, desde 2014 reabierto como hotel con encanto y que recibió el premio a la Mejor Experiencia Turística de Aragón en 2019.

El proyecto fue tan gratificante, que Zueco y su familia decidieron repetir empresa con el de Bulbuente, un edificio al que salvaron in extremis, cuando su torre islámica milenaria se mantenía en pie casi con pinzas ("si no lo hacíamos nosotros, pensábamos que no lo iba a hacer nadie", dice Zueco). "Había una así en todos los pueblos de la zona, pero es esta la que se ha podido conservar casi íntegra".

Ahora, tras diez años de obras, la construcción -que sufrió transformaciones en el XII y el XIV- luce orgullosa como gancho visual y patrimonial de lo que desde hace dos años es la Hospedería-Palacio de los Abades de Veruela, cuyo nombre comercial es Castillo de Bulbuente.

La restauración ha sido larga pero también apasionante. Llena de sorpresas casi diarias a medida que se iban 'desbrozando' capas y capas de añadidos a lo largo de los año en los que el espacio original llegó a dividirse en cinco lotes.

El palacio, que se añadió junto a la torre conquistada por los aragoneses a los musulmanes, ha recuperado ahora la esencia de la época en la que el cercanísimo monasterio de Veruela era el epicentro de la zona y sus ricos monjes los propietarios de la mayoría de los pueblos cercanos (como Bulbuente). En este caso, el origen del palacio es una casa abacial, la que fuera la más importante de aquel territorio en torno al siglo XVI.

Un juego de descubrimientos

Todo lo que ha ido aflorando entre las ruinas del castillo-palacio (que salió de manos de los monjes de Veruela, en el XIX, con la desamortización) permanece ahora en él para disfrute de sus visitantes. "Lo que nos gusta es que esté todo cercano, a la vista y casi a mano de los clientes", explica Luis.

Así, alojarse en el Castillo de Bulbuente es también un juego de descubrimientos: de los detalles en sus techos, de los restos de frescos, de las inscripciones en la piedra (los 'grafitis' de la época) y de muchos objetos curiosos que hablan del paso de los años y del esplendor de los que lo han ido habitando esas recuperadas paredes. A la vez, los trabajos han ido acompañados de una investigación histórica, en la que han participado especialistas y hasta una universidad inglesa que ha realizado catas arqueológicas.

Así es el hotel Castillo de Bulbuente. H. A.

El Castillo de Bulbuente tiene ocho habitaciones, cada una diferente y singular. Los espacios comunes forman parte muy especial también de la estancia. Hasta el punto de que el alojamiento incluye una visita guiada de una hora (más si se tercia).

El alojamiento dispone también de una amplia terraza ajardinada en la que en futuro próximo habrá una piscina.

Mientras llega ese atractivo añadido, Zueco explica que el Castillo de Bulbuente funciona como un hotel-destino, del que hay gente que "no llega a salir". En cualquier caso, está orgulloso de justo lo contrario, de que su alojamiento sirva de motor para la zona. "Hay clientes que vienen solo por dormir en un castillo, sin saber casi ni dónde están, pero nosotros les aconsejamos, les decimos rutas de esta zona que tiene tantos atractivos, también gastronómicos".

En este sentido, el hotel está especialmente volcado en promocionar los vinos de la zona, con una bodega medieval propia donde se degusta la producción de vinos del Campo de Borja y visitas concertadas a bodegas de la D. O.