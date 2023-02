Luis Zueco: "El ajedrez es una metáfora de la vida y de la sociedad"

En el tablero de la Historia, siempre mueren los peones.

O no. El ajedrez ayuda a entender el mundo. También es muy simbólico que sea un juego en el que la más humilde de las piezas, el peón, puede convertirse en la más poderosa, la reina.

¿Esta es la menos ‘aragonesa’ de sus novelas?

Bueno, siempre intento que aparezca Aragón en todos mis libros. Este acaba en el reino de Valencia.

Usted dirige los castillos de Grisel y de Bulbuente, restaurados y convertidos en alojamientos con encanto. ¿Qué tal van?



La cosa va bien, el turismo cultural de interior está en auge, aunque todavía no hemos llegado a los niveles prepandemia.

¿Qué le da a usted vivir en un pueblo?

La pregunta casi sería qué es lo que no me da. No entiendo cómo no hay más gente que se instala en el mundo rural porque la verdad es que se vive muy bien. Y lo digo yo, que Zaragoza me encanta. Pero en Bulbuente tengo tranquilidad, libertad, unas relaciones personales que no se pueden tener en una ciudad... Mi hija no tiene un lugar mejor para crecer que Bulbuente. Vivir en un pueblo es un privilegio.

¿Sigue escribiendo por las mañanas?

Ahora cuando me deja mi hija. Pero escribo mucho, ya estoy con otra novela, ambientada a principios del siglo XX, aunque no sé si será la próxima que publique.

En esto de la novela histórica hay mucha competencia.

Más que competencia, lo que hay es muchas publicaciones. Eso tiene un punto bueno, y es que llevan gente a las librerías. Lo que sí echo en falta es que exportemos mejor nuestras novelas, que nos convirtamos en un referente fuera, como lo es la novela nórdica en el terreno del ‘thriller’. Materia prima hay.

Su novela anterior, ‘El mercader de libros’, ¿se ha traducido?



Sí, al italiano y al portugués.

Si tuviera que decidir entre la literatura y los castillos, ¿qué elegiría?



Bueno, creo que ya elegí un poco hace unos años. Dedico mucho más tiempo a la literatura que a los castillos.