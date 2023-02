José Luis Esteban y Naiel Ibarrola llevan ‘La odisea’ al Mercado

El actor aragonés José Luis Esteban y el músico e ilustrador bilbaíno Naiel Ibarrola estrenan este jueves (20.00) en el Teatro del Mercado de Zaragoza el montaje ‘Sobras completas. Vol. I. La odisea’, la primera parte de un proyecto que trasciende más allá de las tablas, pues también se ha concebido como una serie de ficción de ocho episodios para plataformas de contenidos televisivos. Su primer capítulo acaba de rodarse en Bilbao.

Los dos artistas ofrecen en el Mercado cuatro funciones, desde este jueves hasta el domingo, en las que proponen una relectura del clásico de Homero en clave de monólogo musical.

Los protagonistas de ‘Sobras completas. Vol. 1. La odisea’ presentaron ayer el espectáculen la capital aragonesa, acompañados por el gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José María Turmo. «‘La odisea’ forma parte de nuestro imaginario, incluso de nuestra vida cotidiana, sin necesidad de haberla leído. Después de generaciones de lectores, viajeros, cineastas, académicos o poetas hincándole el diente sin cesar… ¿qué es lo queda de La odisea? Prácticamente las sobras», comentó José Luis Esteban.

A partir de ahí, Esteban e Ibarrola construyen un ‘show’ en el que sumergen al espectador en «una fiesta gozosa, similar a las antiguas hecatombes con que Ulises y sus compañeros obsequiaban a los dioses». Para ello han desarrollado un lenguaje propio con influencias del ‘late show’ televisivo, de la opereta bufa, del dinamismo verbal del ‘stand up’ o del cabaret.

Esteban recordó ayer al «maestro del cine Howard Hawks y sus ‘Diez mandamientos del contador de historias’. Los nueve primeros dicen lo mismo: no aburrir». Con este propósito, actor y músico contrastan, comparten y potencian sus herramientas interpretativas, poniéndolas al servicio de un único objetivo: imprimir una huella duradera en la conciencia del espectador.

‘Sobras completas. Vol. I La odisea’ es solo la primera piedra de este camino y sus creadores ya piensan en nuevos episodios en los que abordarán otros iconos de la literatura universal como ‘La guerra de los mundos’, ‘Macbeth’ o ‘50 sombras de Grey', entre otros.

Todo un viaje

Por si alguien a estas alturas no conoce 'La odisea', los autores del espectáculo hacen una síntesis de la obra: “La Odisea cuenta la historia de un viaje, el que emprende Ulises para regresar a su tierra, en la isla de Ítaca, después de pelear en la guerra de Troya. No sabéis lo que le costó.

La guerra duró diez años, y otros tanto el regreso. Veinte años de ausencia, y su mujer Penélope esperando. Las aventuras se gozan y las odiseas se sufren.

Pero esta acaba bien, no preocuparos. Ulises y Penélope al final se encontraron. Hubo que resolver ciertos problemillas con unos huéspedes gorrones y pesados que acosaban a Penélope pensando que su marido nunca volvería. Que la querían para ellos, vamos. Ulises los mató a todos con las flechas de su arco. No dejó a uno con vida. No te pegas regresando veinte años para andar con tonterías”.