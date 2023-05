Impresionante ruta en Teruel con la tirolina más larga de Europa y pasarelas sobre el río

El Matarraña es un paraíso cercano, y a estas alturas hay poca gente que no lo haya escuchado en Aragón, Cataluña o incluso la Comunidad Valenciana, por aquello de la proximidad. En lo que se refiere a los aragoneses, y específicamente a los zaragozanos, hace ya unos cuantos años que se ha empezado a apreciar de verdad la belleza y el estilo de este rincón del noreste de Teruel, al que llaman la Toscana aragonesa. No a todos sus habitantes les gusta la comparación, aunque sea bonita y acertada, pero hay similitudes por la estética de los pueblos, los cultivos (el vino, el aceite de oliva) y el propio paisaje.

Dentro de los muchos alicientes de la zona, hay un paseo turístico que ha ganado especial fama: el Parrizal de Beceite. Se trata de un sendero junto al río Matarraña, que comienza a cinco kilómetros del casco urbano. Para evitar la masificación, el ayuntamiento establece un pago por persona (5 euros en beceite.es) y dos tramos de visita: entre 9.00 y 14.00 y entre 15.00 y 20.00, con aparcamiento gratuito (previa identificación) para cualquier persona que haya comprado esa entrada.

Es una opción accesible para visita familiar, con tramos de pasarelas y paseo sencillo, con la salvedad de personas con una discapacidad física incompatible con el reto de salvar cambios de plano. La elección entre esos intervalos de visita permite combinar este plan al aire libre con una buena comida en el pueblo: por ejemplo, en La Fábrica de Solfa, para probar la espectacular cocina de Kike Micolau, o bien las deliciosas pizzas y especialidades sicilianas que se sirven en el Camping de Beceite.

La tirolina de Fuentespalda es la más larga de Europa

Ojo con las verdades a medias. Hace muy poco, el programa ‘Masterchef’ llegó a Cuenca y sus presentadores probaron la tirolina estrenada en enero pasado. Es la más grande de Europa entre las dobles y urbanas, pero el eco de este espacio hizo que los detalles de la descripción se perdieran, y empezara a hablarse de esta tirolina como la más grande del continente.

Pues no. La de Fuentespalda, a 20 kilómetros de Beceite, es doble, continua y cuatro veces más larga, 1.980 metros; la turolense no es urbana, pero sí tiene el récord europeo con estos detalles. Abrió en 2019 y se puede dar el salto por 29 euros; se va en posición paralela al suelo, no sedente, y las sensaciones son increíbles durante 2 kilómetros a 120 kilómetros por hora. Si además se combina con un menú en la Fonda Aparicio, el salto y el almuerzo salen por 43 euros en tirolinafuentespalda.com.

La tirolina de Fuentespalda, en la comarca turolense del Matarraña, disfruta de un paisaje envidiable.

Qué ver en Fuentespalda

¿Otras cosas que se pueden hacer en Fuentespalda? Visitar La Torre del Visco, el hotel de la británica Jemma Markham con el sello Relais & Chateaux; la comida es fantástica, con uso de productos de huerta que no solamente son de kilómetro cero, sino que se cultivan en el propio terreno del hotel. Y cerca, a cinco kilómetros de Valderrobres, cada mañana se puede visitar Mas de Bunyol y su impresionante muladar, que regenta otro personaje que ya es famoso en todo el mundo gracias a ‘National Geographic’ y HERALDO: Buitreman.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.