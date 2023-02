Cuatro planes de enoturismo y cultura en la D. O. Cariñena

Un total de 32 bodegas componen la Denominación de Origen Cariñena. La mayoría se pueden visitar y en ellas se ofrecen catas y otras actividades de enoturismo que, con el vino siempre como protagonista, se organizan paseos por la naturaleza, visitas culturales y otras propuestas. También conocida como la Ruta del Vino de las Piedras, esta tiene 90 años de historia y sus vinos tienen el sello del terreno pedregoso sobre el que se extienden las viñas.

A la de Cariñena, que fue una de las primeras denominaciones en toda España, se han incorporado recientemente los municipios de Fuendetodos y Vistabella de Huerva y ya son 16 los que componen la ruta. Con ello, además de incluir la variedad de uva blanca, también se incorporan nuevos atractivos para acercarse al territorio de la Denominación de Origen. Es el caso de las hoces del río Huerva, en Vistabella. Es en dicha localidad donde el río se encaja, formando un espacio natural de gran valor ecológico. Está catalogado como Zona Especial de Protección de Aves y Lugar de Importancia Comunitaria, y desde allí parten varios recorridos senderistas.

Un plan de naturaleza que no es el único que se puede realizar en la zona. La sierra de Algairén es otra de las grandes desconocidas del lugar. Se extiende a lo largo de 300 kilómetros cuadrados entre las comarcas de Campo de Cariñena y Valdejalón. Un vasto y rico espacio donde apreciar y estudiar geografía, geología y botánica. El entorno, cuyas crestas marcan el inicio del Sistema Ibérico en la provincia, invita a montañeros, senderistas y ciclistas a realizar rutas. Las hay para todos los públicos, incluidos los niños. Así, los amantes del senderismo, del turismo micológico o cualquiera otra persona que quiera dar un paseo aquí lo puede hacer, en un entorno natural y vitivinícola.

Visitar una de las 32 bodegas de la ruta

Para los amantes del vino, la D. O Cariñena ofrece 32 bodegas que visitar. La variedad de propuestas es amplia pero en todas ellas está garantizado hacer un viaje con los cinco sentidos. En Grandes Vinos se ofrece la visita Descubre las 3C (Cariñena como ciudad, la denominación de origen y la uva de Cariñena), que aúna la visita a la bodega, la visita al Museo del Vino y la visita guiada a la localidad. La visita a la bodega Heredad Ansón, en Muel, es especial ya que se trata de un negocio familiar y la propietaria, que es enóloga, es quien recibe al visitante y le acompaña por las instalaciones. En la Hacienda Molleda, en cuanto llega el buen tiempo, realiza catas al atardecer, con las mejores vistas de la D.O Cariñena.

En un plano más cultural, dentro de la Ruta del Vino de las Piedras está la localidad de Muel, famosa por su cerámica. La tradición alfarera es muy importante en este lugar donde hay un Taller Escuela de Cerámica que ofrece cursos y exposiciones tanto para niños como para adultos. Además, también merece la pena dar un paseo por el entramado de calles estrechas de esta localidad, donde todavía se conservan varias casas-palacio de estilo renacentista. Otro punto de interés es la iglesia parroquial de San Cristóbal, del Barroco tardío y enriquecida con elementos mudéjares, o la ermita de la Virgen de la Fuente, edificada sobre una presa romana. De su interior, destacan las pechinas de la cúpula, que fueron pintadas por Goya.

Para profundizar en la obra y la vida del pintor aragonés, a pocos kilómetros de Muel y dentro de la Ruta del Vino de las Piedras está Fuendetodos. La localidad, donde nació y vivió Goya, ha sido de las últimas en incorporarse a la D. O. Cariñena y visitarla es uno de sus atractivos. La Fundación Fuendetodos Goya programa visitas a la casa donde nació y vivió el artista. Además, allí se puede visitar también el Museo del Grabado.

Diez vinos con medalla en el concurso Vinespaña

Quien se anime con cualquiera de estos planes en la Denominación de Origen Cariñena también tendrá la oportunidad de probar y comprar alguno de los diez vinos que acaban de ser premiados en el concurso nacional Vinespaña. Tres de ellos (Cachirulo 2021, de la bodega Hermanos Torcal; Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría 2022 y Sierra de viento Ice & Moscatel Vendimia Tardía, de Bodegas San Valero) se han llevado sendas medallas gran oro. Las de oro han sido para dos vinos de bodegas Grandes Vinos (Anayón Garnacha Blanca y Anayón Rosado), otros dos de bodegas Paniza S. Coop (Garnacha From Slate y Última Garnacha), y otra para Particular Garnacha Viñas Centenarias 2018 (de Bodegas San Valero). Cierran la lista de premiados 8.0.1, de Bodegas San Valero; y Aromas del Pilar, de Hermanos Torcal, con las respectivas medallas de plata.

Por estas y el resto de bodegas de la D.O pasará la ruta del Bus del Vino de las Piedras de este año. Aunque todavía no se han dado a conocer las fechas, próximamente se lanzará una nueva edición de este exitoso programa cuya última edición se desarrolló entre mayo y noviembre del año pasado, con siete itinerarios diferentes.

