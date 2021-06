Preguntas y respuestas sobre los bonos turísticos de Aragón

No , únicamente pueden participar agencias con establecimiento operativo en Aragón adheridas al programa.

¿Puedo reservar con una agencia que no es de Aragón?

No , para poder disfrutar de su bono debe hacer una reserva con una de las agencias de viaje adheridas al programa, que organizará un paquete turístico con, como mínimo, dos noches de alojamiento incluido.

En el momento que la reserva se ha efectuado y esté formalizada en la plataforma no se puede modificar. Solo podrán variar las fechas manteniendo el mínimo de dos noches consecutivas o reducir servicios e importes.

No hay un límite de habitaciones a la hora de hacer la reserva.

No existe un número máximo de noches, siempre y cuando la reserva se realice dentro de los plazos establecidos por el programa.

¿Cuánto gana la agencia de viajes?

Todas las agencias de viajes que forman parte del programa han firmado el formulario de adhesión en el que se indica que la comisión no podrá ser superior al 15% del precio de los servicios turísticos contratados y podrá ser repercutida en el precio total tanto de los gastos subvencionables como de los no subvencionables

En todo caso, las comisiones que pudieran aplicarse por los gastos por tramitación de la solicitud, o por gastos de cancelación, se facturarán aparte, porque no son gastos subvencionables.