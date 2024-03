Cómo encontrar un nido de pececillos de plata en casa y eliminarlos de forma eficaz

El insecto Lepisma saccharina, más conocido como pececillo de plata, es una de las plagas más comunes en los hogares de España. Lo más común es verlos en el cuarto de baño, su hábitat natural, donde hay poca luz y mucha humedad. Sin embargo, los pececillos de plata pueden moverse a cualquier otro rincón de una casa. Por ejemplo, a la cocina o al interior de los armarios, ya que se alimentan de cartón, de papel, cosas con almidón, cabellos, fotografías o de silicona.

Por lo general, estos insectos no preocupan mucho a la mayoría de familias, ya que son inofensivos, no realizan picaduras y aparecen solo cuando no hay luz, por lo que no es muy común verlos. No obstante, son insectos que se reproducen con mucha facilidad, por lo que es conveniente atacarlos cuanto antes. Además, su presencia puede atraer a otras plagas como a las cucarachas, porque son una fuente de alimento.

Los pececillos de plata son una especie cosmopolita de insecto tisanuro, de la familia Lepismatidae y de género Lepisma. Son de color gris plateado, miden una media de 11 centímetros de largo y su cuerpo es alargado. No tienen alas, pero sí unas largas antenas. Además, son insectos nocturnos que rechazan la claridad y se mueven muy rápido.

Cómo encontrar o tapar un nido de pececillos de plata

Las hembras de los pececillos de plata pueden llegar a poner hasta unos 100 huevos cada vez que se posan y siempre van a escoger sitios de difícil acceso para cualquier ser vivo. Por tanto, se van a reproducir muy fácilmente y va a ser muy difícil encontrar su nido.

Lo ideal es limpiar con desinfectantes los rincones donde se crea que pueden estar de manera recurrente y, como no, tapar grietas y agujeros. Para tapar estos nidos es muy importante no usar silicona porque se alimentan de ella, por tanto, habrá que utilizar cemento o pastas libres de este polímero.

Cómo eliminar a los pececillos de plata

Es difícil eliminar de forma definitiva a los pececillos de plata de una casa, pero con estos tres métodos podrás hacerlo de la manera más eficaz.