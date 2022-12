Soluciones para guardar las mantas del sofá cuando no las uses y tener el salón en perfecto orden

Tener la casa en perfecto orden es el sueño de muchos de nosotros. Sabemos que un hogar ordenado nos ayuda a mantener la calma y a descansar la mente del estrés del día a día. Por eso, nos empeñamos en seguir los consejos de expertos como Marie Kondo a la hora de organizar nuestra ropa en el armario y hemos descubierto algunos accesorios para colocar correctamente los utensilios de cocina y ganar espacio de almacenamiento. Pero, cuando llega el frío, debemos prestar atención al salón y que se convierta en un caos de mantas que no sabemos dónde colocar.

Y es que, con la bajada de temperaturas no hay nada como estos agradables 'plaid', para acurrucarse en el sofá y disfrutar de un buen libro o una película. Pero: ¿qué pasa cuando no las estamos usando? Es cierto que podemos integrarlas en la decoración para que aporten un toque de calidez al salón, pero también podemos esconderlas ya que, si no tenemos un lugar adecuado para estas prendas textiles, pueden acabar generando 'ruido visual' comprometiendo la estética de la estancia principal de la casa. En Heraldo Shopping hemos destacado varias ideas prácticas que ayudarán a tener ordenado el salón y que hemos encontrado en Leroy Merlin.

Puf decorativo de terciopelo en varios colores

Una opción clásica y sencilla es colocar un puf junto al sofá donde guardar las mantas rápidamente. Esta opción también nos servirá para apoyar los pies o como asiento adicional si tenemos visitas. Este modelo plegable está forrado en terciopelo de varios colores: plata, rosado, beige, agua, antracita o beige. Y tiene una rebaja del 15%.

Disponible en seis colores. Leroy Merlin

Un modelo plegable para colocar junto al sofá o debajo de la mesa

Podemos aprovechar los espacios libres que tenemos bajo la mesa o junto al sofá para colocar un accesorio para guardar las mantas y tenerlas a mano cuando las necesitemos. Además, si no queremos realizar una gran inversión, podemos apostar por un modelo como este plegable de 4,29 euros que podemos retirar en verano y guardar en el armario junto a las mantas cuando ya no las necesitemos.

Es plegable y fácil de montar y desmontar. Leroy Merlin

Cesta de materiales naturales

Una de las tendencias decorativas de los últimos años es incorporar elementos naturales. Las cestas elaboradas con materiales sostenibles como el yute aportan calidez y un toque diferente al salón y además no dejan ver el interior. Hay modelos como este que tiene rebaja en Leroy Merlin y que también puedes utilizarlo como macetero.

Elaborada con materiales naturales y sostenibles. Leroy Merlin

En acero blanco para cualquier estancia

No solo tenemos accesorios textiles en el salón, las habitaciones son otro de los lugares donde abundan las mantas auxiliares y los cojines. Esta cesta de acero con asas tiene una capacidad de 36 litros para que guardes también todos los peluches cuando los más pequeños se van a la cama o para dar un toque diferente al salón.

Tiene gran capacidad. Leroy Merlin

Un baúl multifunción

Este cofre de 90 centímetros de largo y 45 de acho es una buena idea para colocar en el pasillo o la entrada. Puede usarse como zapatero, para guardar almohadas y mantas y como asiento cuando la tapa está cerrada. Además, tiene tapa con cierre suave para no pillarnos los dedos. Además, cuenta con rebaja en la web de Leroy Merlin.

Con gran capacidad para guardar almohadas, mantas y cojines. Leroy Merlin

