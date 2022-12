Cinco mantas elegantes y cálidas para acurrucarse en el sofá y disfrutar de las tardes más hogareñas

Se acercan los meses más fríos del año, el tiempo ideal para disfrutar de nuestra casa. Es momento para largas sesiones de cine y palomitas; hora de ponerse al día con nuestras series favoritas o de empezar ese libro que tantas ganas teníamos de leer . Tiempo de sofá y manta porque no estamos para derrochar calefacción. De hecho, en muchos hogares este invierno los termómetros marcarán algunos grados menos de lo habitual porque los radiadores se apagan antes. Así que toca sacar los pijamas más abrigados, las zapatillas de borreguito para mantener los pies calientes y, si toca, hasta la bata de franela.

NOTICIAS RELACIONADAS Adornos con inspiración nórdica, así es la tendencia de decoración que triunfa en Navidad

Porque estar a gusto en casa no es negociable y para seguir manteniendo el confort que nos merecemos no pueden faltar en nuestro arsenal accesorios accesorios para conservar el calor del hogar sin gastar más energía de la cuenta y si, además, nos decoran nuestro sofá, seguro que se ya tienen ganado nuestro amor eterno. Las mantas para abrigarnos en el sofá cumplen los dos objetivos: decorar y abrigar y, por eso, no queremos dejar pasar la oportunidad de enseñarte cuáles son las que triunfan entre los usuarios de Amazon y también en nuestros corazones.

Nuestras favoritas

- De felpa en 16 colores y 5 medidas. Es la estrella de las mantas de Amazon con cerca de 40.000 valoraciones. Está fabricada en tejido de microfibra que seca muy rápido y no se arruga. Y está disponible en tantos colores que encajará a la perfección con la decoración de tu salón.

Manta de felpa Amazon

- Con borreguito en 11 colores. Este modelo de Bedsure tampoco se queda atrás en las preferencias de los usuarios del gigante de las compras ‘online’. Tiene casi 20.000 valoraciones y dos caras muy agradables: una de franela y otra con borreguito es muy calentita. Puede usarse para el sofá o para la cama según el tamaño que elijas.

Tiene casi 20.000 valoraciones en Amazon. Amazon

- De pelo reversible. Con más de 23.000 valoraciones, esta manta de pelo sintético por las dos caras tiene un tacto muy agradable. Puedes elegir entre ocho colores la que mejor le vaya a tu sofá y además se puede lavar en la lavadora

De pelo reversible y con dos estampados diferentes. Amazon

- De nido de abeja 100% algodón. Es esponjosa y ligera para aquellos que no quieren una manta que abrigue en exceso. Además, al estar elaborada en algodón 100% es apta para pieles sensibles y tiene casi 10.000 valoraciones en Amazon.

Es elegante y amplia para compartirla en el sofá. Amazon

- Eléctrica y con temporizador automático. Cierra nuestra selección una manta eléctrica de Sinnlein para aquellos que necesitan un plus de calor. Es lavable, está disponible en 5 colores y tiene hasta 9 niveles de temperatura por lo que hará las delicias de los más frioleros.

Con 9 niveles de temperatura para los más frioleros. Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.