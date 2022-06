¿El armario se te queda pequeño? Evita errores a la hora de colgar la ropa y aprovecha estos trucos para ganar espacio

Poner en orden el armario es algo que repetimos temporada tras temporada con la ilusión de lograr un espacio donde guardar todas nuestras prendas ¡y encontrarlas fácilmente!. Un vestidor ordenado nos da paz mental. Para conseguirlo hay quienes se decantan por seguir al pie de la letra el método de Marie Kondo desechando todo lo que no les hace felices y otros apuestan por llenar el espacio de baldas y cajones.

Despedirse de las pilas de camisetas amontonadas y los percheros llenos de ropa desordenada es más fácil si evitamos algunos errores clásicos que todos hemos cometido alguna vez y que terminan por convertir nuestro armario en un caos y reducen el espacio disponible. En Heraldo Shopping hemos recopilado en una lista aquellas prácticas que debemos evitar si nuestro objetivo es en orden el vestidor y también aumentar los huecos para colgar y guardar prendas sin tener que hacer obras.

Todas las perchas iguales y antideslizantes

No dejes que las barras se conviertan en un amasijo de colgadores de todos los tamaños y formas. El armario estará mucho más ordenado si todas las perchas son iguales. Abrocha siempre el primer botón de las camisas para que no se caigan y cuelga los ganchos hacia adentro. Las perchas de terciopelo evitan que la ropa se deslice y acabe cayéndose. Estos modelos para vestidos o trajes son los más vendidos de Amazon porque al ser 'ultradelgadas' dejan más espacio en el armario. Están disponibles en 'packs' de 30, 50 y 100 perchas de varios colores. Y puedes encontrarlas para ropa infantil.

Pliega la ropa en vertical

Olvídate de construir pilas de pantalones o camisetas. Las prendas se caen y las torres se desmoronan. El truco es aprender a doblar las prendas en vertical. Ahorrarás espacio. Puedes doblar de este modo los calcetines, las camisetas y los pantalones. Con este lote de cajas de malla lavables que hemos encontrado en Amazon podrás guardar ropa interior, 'leggings' o jeans y otras prendas sin que se desdoblen.

No desaproveches el espacio

Los armarios tienen el espacio que tienen. No hay más. Por eso no debemos perder ni un centímetro. Si queremos que nuestros vestidores estén en perfecto estado de revista podemos aprovechar trucos como los organizadores de perchas que multiplican el espacio para colgar sin que las prendas se arruguen y sin tener que montar una encima de otra. Como este modelo de Amazon que puede ahorrar el 80% del espacio en el armario. Cada colgador tiene 6 ranuras onduladas para evitar que la ropa se resbale. ¡Y el 'pack' de cuatro cuesta menos de 10 euros!

Si quieres aprovechar bien el espacio en el armario utiliza bolsas de vacío para guardar las colchas y edredones de una temporada para otra. La ropa de cama es, posiblemente la que más espacio nos roba en los armarios, pero te sorprendería lo que se reduce si a la hora de almacenarla la introduces en una bolsa que reduce su volumen hasta más de la mitad.

No guardes para 'por si acaso'

Para terminar, una premisa básica de todo buen organizador (Mari Kondo la sigue a rajatabla). No guardes lo que no usas. Retira esos modelos que nunca te pones porque no ha llegado el día apropiado. Admítelo: ese día nunca llega. Vende o dona eso que no te has puesto en un par de temporadas porque probablemente ya no lo harás. También puedes reducir la ropa vieja o rota, esa de estar por casa que guardas a toneladas.

