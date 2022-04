Errores que todos cometemos al guardar las ollas y sartenes (y una solución práctica para evitarlos)

El orden en la cocina es fundamental. Sea grande o pequeña, tener bien distribuidos los diferentes elementos que nos ayudan a preparar nuestros platos favoritos es la fórmula del éxito entre fogones. De hecho, durante mucho tiempo hemos pensado que solo con lavar como es debido, por ejemplo, las sartenes, evitaríamos desastres culinarios de todo tipo, como tortillas de patatas pegadas a la base o salsas quemadas. Pero, ¿te habías parado a pensar que, si no las guardamos en la posición adecuada, también las rayaremos y estropearemos? Un desenlace fatal, sin duda alguna, ¡para cualquier receta!

Lejos de colocarlas apiladas unas sobre otras, primer error que cometemos y que provoca que rayemos la superficie, hay que buscar soluciones en las que la base no toque el suelo. Al final, los laterales de sartenes y ollas son la parte menos esencial para su buen funcionamiento, y aunque aparezca alguna marquita, no debería influir en el resultado final. Seguir esta pauta, además, puede ayudarnos a ganar espacio de almacenamiento en armario y en cajones; y si escogemos el utensilio adecuado, no tendremos por qué invertir más de 25 euros. Y es que desde Heraldo Shopping tenemos claro que los organizadores multiposición son la solución adecuada: se adaptan a nuestras necesidades y, también, a la distribución del espacio que tenemos. ¿Quieres descubrir cómo funcionan?

Este organizador puede colocarse tanto en vertical como en horizontal. Amazon

Se adapta a tu cocina

Como se puede observar en la imagen superior, este modelo nos permite dos modos de almacenaje de nuestras ollas y sartenes para escoger la más apropiada para nuestra cocina. Por un lado, da la posibilidad de guardar estos utensilios culinarios en vertical, colocando cada uno de ellos a los lados. Por otro, se puede colocar de forma horizontal para almacenar, de forma ordenada, las tapa a un lado y los cazos y sartenes a otro. Así, es perfecto para colocar en cajones o en altillos y mantener el orden en esta estancia, al tiempo que, sin duda, evitaremos que estos utensilios tan necesarios se echen a perder. Y es que, si optamos por apilarlos, podemos ocasionar arañazos que acorten la vida útil de estos objetos. Además, este modelo está revestido de silicona antideslizante para evitar caídas o movimientos que puedan dañarlos.

