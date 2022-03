Trucos de limpieza (¡útiles de verdad!) para mantener tu cocina siempre en orden

'Toc, Toc' abre la puerta y saca tu obsesión por la limpieza a pasear siguiendo unos trucos para mantener siempre limpia tu cocina. Si eres de las personas que no soporta ver una mancha, un alimento fuera de lugar o muchos cacharros encima de la encimera, los siguientes trucos te ayudarán a no estresarte mientras cocinas. Y es que, si de verdad tienes una obsesión con la limpieza, entonces, sabrás que seguir unos consejos que funcionen y encontrar unos productos prácticos que ayuden a tener recogida y limpia tu cocina mientras pones a prueba tus dotes culinarios es complicado, pero no imposible. De hecho, un consejo y producto que solventa ambas es, por ejemplo, un cubo de basura discreto, práctico y colgante, en el que poder desechar todo lo que nos molesta a la vista en la cocina fácilmente.

Este producto demuestra que, si sabes dónde y cómo buscar, los 'tips' se convierten en efectivos. Así que toma nota de los consejos y productos que hemos destacado en este 'post' desde Heraldo Shopping y no vuelvas a sufrir por una cocina desordenada. Desde cubos de basura discretos para colgar en tu encimera, hasta bandas magnéticas o carritos para ordenar el menaje de tu cocina, pasando por los especieros más vendidos de Amazon.

El primer consejo que lanzamos desde Heraldo Shopping es que cuando estés cocinando, deberías lavar los utensilios después de cada uso o apartarlos en la pila o lavavajillas para que no ocupen espacio y te agobien. Lo mismo con cada ingrediente o menaje de cocina. Uno de los productos, por ejemplo, que más ensucia y, aunque pequeños, siempre acaban molestando, son los botes de especias. Por eso, tener un utensilio en el que poder dejarlos, sin que molesten, y tenerlo a mano para elegir qué especia le falta a nuestra comida es una gran opción.

Lo que buscas es este especiero de Amazon transparente, de gran capacidad ¡y giratorio! para que tengas todo a la vista y ordenado. Podrás estar tranquilo porque este especiero tiene más de 3.600 valoraciones positivas y la etiqueta 'Amazon Choice', que el 'ecommerce' otorga a sus productos con mejor relación calidad-precio.

¡Sin basura en tu cocina!

Otro de los trucos más prácticos es poseer un cubo de basura discreto, plegable, pequeño y que se pueda colgar en nuestra encimera para que no moleste mientras cocinamos. Pero que, a la vez, nos ayude a tirar todos los deshechos de manera fácil para que no nos agobiemos con residuos al lado de nuestras recetas.

Si también lo necesitas, este modelo de Amazon puedes colgarlo sobre una puerta de algún armario de tu cocina cerca de la encimera donde cocines, y ensucies, y así deslizar los deshechos con precisión y rapidez al bote de basura. Esto lo convierten en un utensilio muy útil para mantener la cocina limpia y ahorrar espacio en las más estrechas.

Además de retirar cada desperdicio para que la suciedad no se acumule, gracias a estos cubos, otros de los 'tips' que nombrábamos antes es no tener utensilios que no estemos usando en la encimera, porque nos estorbarán en el trabajo. Esto no quiere decir que los escondamos. Sí a la vista, pero no en medio, sería la premisa que deberíamos seguir. Y dentro de esta, todo los productos que garanticen el orden nos ayudarán. Por ejemplo, los organizadores de cocina transparentes, donde guardar todo a la vista y ahorrar espacio, son una gran opción.

Las bandas magnéticas también son una elección apropiada para tener los cuchillos y otros utensilios de cocina ordenados, pero cerca por si los necesitamos. En Amazon hay disponible uno muy potente para montar en la pared y de acero inoxidable, que te costará ahora menos de 20 euros, ya que está rebajado.

