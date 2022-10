Con cajas organizativas y bolsas de vacío hacer sitio para tu ropa en el armario es más fácil

Un armario en orden es una tarea complicada y más cuando nos toca cambio de estación. Por ejemplo, en estos meses de septiembre y octubre estamos mutando poco a poco el armario de verano a otoño, hasta que saquemos el arsenal de abrigos para el invierno. Por eso, hay que ir pensando ya en cómo aprovechar al máximo el espacio de nuestro armario y cómo sacarle partido a la distribución para que nos quepa todo de manera ordenada. Guardar la ropa de verano sin que ocupe mucho espacio y colocar en orden la de otoño e invierno es posible con ayuda de unos trucos fáciles como son las cajas organizativas y las bolsas de vacío. ¡Así que, toma nota!

Si nunca has oído hablar de ellas, has estado perdiendo mucha capacidad en tu armario, ya que con un buen orden todo cabe. Por ejemplo, si no quieres gastar perchas con cada uno de los pantalones o vaqueros que tienes, puedes almacenarlos en una caja organizadora donde quepan (en poco espacio) hasta 28 pantalones. Lo mismo si quieres organizar el cajón de tu ropa interior para que quepan más unidades en menos espacio. Estos trucos cuestan poco dinero y te ahorrarán mucho espacio.

La tela es flexible y duradera. Amazon

¡Y para la ropa interior!

Podrás organizar desde corbatas hasta pañuelos, pasando por ropa interior. Amazon

Por último, uno de los mejores trucos para conservar de manera óptima tus prendas delicadas y para ahorrar espacio de verdad son las bolsas de vacío. Desde Heraldo Shopping te recomendamos el modelo con la etiqueta 'Amazon Choice' debido a su relación calidad-precio excepcional. Además, este posee una bomba manual con la que activar la compresión de la bolsa y que se queden sin aire (y por tanto reduzcan de tamaño) todas las prendas que introduzcas en ellas. Que, por cierto, en este 'pack' se incluyen un total de seis bolsas grandes de vacío (aunque tienes disponibles diferentes tamaños en Amazon). No te lo pienses más porque más de 17.000 personas ya las han probado y valorado positivamente.

¡Acumulan 17.193 valoraciones positivas en Amazon! Amazon

