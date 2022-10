Ideas para disfrazar tu casa este Halloween sin dejarte el bolsillo

Imposible evadirse de Halloween. Desde hace unos años esta tradición anglosajona se ha adueñado de nuestras calles, de nuestros hijos y hasta de la programación televisiva. La noche del 31 de octubre es todo un acontecimiento social y de ocio, no solo para los niños que salen a pedir 'truco o trato’ sino, también para los adultos que aprovechan el momento para disfrutar de fiestas de disfraces y del ocio nocturno. Aunque la tradición aragonesa de la Noche de Difuntos y del día de Todos los Santos se pierde en el tiempo y son muchos los pueblos aragoneses que se han convertido en destinos turísticos terroríficos durante estos días, la verdad es que escapar de Halloween es difícil, así que si no puedes huir, lo mejor es sumarse a la celebración.

NOTICIAS RELACIONADAS Prepara tu pizza favorita sin miedo a la factura de la luz con este mini horno que también es una barbacoa eléctrica

Si eres de esos que apuestan por celebrar esta noche de monstruos y brujas en casa, seguro que ya has pensado en los aperitivos o en ese delicioso pastel de calabaza que no puede faltar. Pero, no todo es gastronomía, hay quienes disfrutan viendo una peli de terror y palomitas en el sofá. Para tenerlo todo listo solo faltan dos cosas: una buena cantidad de chucherías por si nos piden ‘truco o trato’ y un toque horripilante en la decoración de nuestro hogar. En El Corte Inglés hemos descubierto el rincón perfecto para hacernos con todo lo necesario al mejor precio. ¡Y tienen de todo!

Crea un rincón horripilante

Adornar toda la casa es algo que queda muy bien en las películas, pero que supone un desembolso económico importante. Un consejo es crear un rincón horripilante que se convierta en el centro de nuestra propuesta decorativa y añadir pequeños toques en otras zonas. Este esqueleto es el candidato perfecto para convertirse en una de nuestras piezas centrales. Y lo mejor, solo cuesta 16.95 euros.

Disponible en tres versiones. El Corte Inglés

Las guirnaldas no pueden faltar

Las guirnaldas aportan un toque especial a cualquier estancia, pero quedan especialmente bien en el pasillo o en una pared amplia. En El Corte Inglés hemos encontrado modelos de calabazas, fantasmas, arañas o murciélagos. Incluso hay algunas guirnaldas que brillan en la oscuridad. Otras, además, llevan luces incorporadas como esta de calabazas y fantasmas que solo cuesta 9.95 euros.

Guirnalda de diez luces led con una separación de 15 centímetros y cable transparente. El Corte Inglés

Lámparas, telas de araña y mucho más...

Pero hay otros detalles que nos pueden ayudar a crear el ambiente tenebroso ideal para esta noche. No puede faltar una 'jack'o lantern', esas calabazas con diseños horripilantes que se iluminan desde el interior. Las telas de araña en distintos colores y tamaños: el tradicional blanco y en color negro, convierten en terrorífico cualquier rincón, y mucho más si las llenamos de bichos. Y, si tenemos en niños en casa, las pegatinas son otro imprescindible, sobre todo si se iluminan en la oscuridad.

No dejan marca y se pueden reutilizar de un año para otro. El Corte Inglés

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.