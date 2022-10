Prepara tu pizza favorita sin miedo a la factura de la luz con este mini horno que también es una barbacoa eléctrica

La factura de la luz se ha incrementado más de un 70% en lo que va de año, según datos de Facua publicados en Heraldo.es. Un usuario con un consumo medio de 366 kilovatios hora (kWh) al mes y una potencia de 4,4 kW, habrá pagado, en los seis primeros meses de 2022, 500 euros más que en el mismo periodo del año pasado. Para evitar el derroche energético, en muchos hogares hemos incorporado medidas de ahorro como luces led o termostatos digitales para restar euros al recibo.

Pero, sin duda, la cocina es la estancia de la casa con más gasto energético. Los grandes electrodomésticos como la nevera, la lavadora o el lavavajillas son grandes consumidores de luz. Así que, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan dejar los lavados para las horas más económicas, una medida que muchas familias ya han puesto en marcha. Sin embargo, hay otro electrodoméstico que nos cuesta mucho encender cuando la luz está por las nubes, se trata del horno que consume el 8,3% de la energía que gasta un hogar. Por eso, cuando el bolsillo se resiente, dejamos de cocinar los asados o la repostería y ¡las pizzas! Y es que entre precalentar y hornear el consumo eléctrico se dispara. Sin embargo, no todo está perdido y los amantes de este plato tradicional de la cocina italiana cuentan con un pequeño accesorio multifunción que hemos encontrado rebajado (¡un 43%!) en Amazon y que es capaz de preparar las pizzas en pocos minutos ahorrando tiempo y dinero.

Este modelo multifunción cocina la pizza en 10 mnutos Amazon

Cómo funciona

Este mini horno cuenta con dos elementos calefactores de piedra reflectantes muy eficientes que consiguen una pizza en su punto en pocos minutos. De esta forma evitamos perder tiempo precalentando y no malgastamos energía. Y si nos gustan las bases crujientes, su cubierta antiadherente hornea la masa como recién salida del horno convencional. Incluye un termostato ajustable (hasta 180 grados) para poder preparar distintos tipos de pizza incluso congeladas. Y, si quieres ver cómo va el proceso, no tienes que levantar la parte superior, porque incluye una pequeña ventana y así no perder calor.

Este pequeño electrodoméstico tiene una doble función (todo un dos por uno). Además de hornear es una barbacoa eléctrica. Sus dos superficies se pueden encender de forma separada para preparar carnes, pescados y verduras a la plancha en una o en las dos mitades del horno. Por eso es muy útil cuando nos vamos de camping, para fiestas con mucha gente o incluso en cocinas que carecen de horno convencional. Además, incluye un libro de recetas y dos palas para manejar los alimentos.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.