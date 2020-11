La historia viral de Elena Cañizares, la enfermera contagiada de covid a la que sus compañeras de piso quieren echar

El relato de Elena Cañizares, una enfermera contagiada de coronavirus, ha levantado una gran ola de indignación en las redes sociales. A través de Twitter, la joven ha revelado que, tras serle comunicado el positivo, sus compañeras de piso la quieren echar de la vivienda para evitar que se propague el virus.

"Ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo que hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso. Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres".

Así comienza la descripción de Elena a través de un hilo que a las pocas horas se hizo viral. De hecho, a primera hora de este lunes, la publicación registraba más de 100.000 ‘me gusta’ y más de 31.000 compartidos.

A pesar de explicarles la situación a sus compañeras de piso y asegurarles que cumpliría con todos los protocolos de seguridad para no ponerles en riesgo, Elena Cañizares no consigue convencer a sus compañeras, que insisten en la idea de que debe abandonar el piso. "Elena tienes coche. Te coges tu coche y te vas. Coges tus cosas, tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada. Propagas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso. Exactamente lo mismo", le dicen.

Tras compartir esta desagradable situación, Cañizares, a la que incluso llegan a tachar de “egoista”, ha recibido el apoyo de miles de personas, que no han dudado en mandar ánimos a la joven a través de las redes sociales.