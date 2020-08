Así son los 'tiktokers' aragoneses

Creada en 2016, la red social Tik Tok lograba convertirse en la favorita de la denominada Generación Z aunque durante el confinamiento ha logrado cautivar a un gran número de usuarios de todas las edades. Se trata de una red social relativamente joven pero que, en estos momentos, está en boca de todos los jóvenes y no tan jóvenes. ¿El motivo? La sencillez de sus contenidos, vídeos de apenas unos segundos, en la mayoría de los casos musicales, en los que el humor y la imagen son los grandes protagonistas.

Según los últimos datos, la red social tiene más de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo siendo la aplicación más descargada en marzo de 2020. Sin embargo, recientemente el presidente Trump anunciaba su posible prohibición en Estados Unidos alegando motivos de "seguridad nacional" y afirmando que los datos recogidos por la 'app' podrían acabar en manos del Gobierno chino.

En Aragón contamos con varios ‘tiktokers’ de éxito como es el caso de Iker Unzu quien, a sus 15 años, ha superado ya el millón de seguidores. "Mi primer vídeo lo subí el 1 de enero. Salíamos mi hermana y yo tomando las uvas. Sin saber muy bien por qué, se hizo súper viral", recuerda el joven zaragozano.

En su canal, Unzu realiza vídeos en los que el humor es el claro protagonista. “Me gusta recrear escenas cotidianas basadas en mi día a día con las que la gente se suele sentir muy identificada”, resume. Así, vemos conversaciones con sus padres, algunos momentos divertidos en clase y un largo etcétera. “Al principio iba todo un poco más lento. El verdadero ‘boom’ fue durante la cuarentena”, relata. El confinamiento sumado al aburrimiento hizo que miles de personas decidieran registrarse en esta adictiva red social.

Iker Unzu, uno de los 'tiktokers' aragoneses. Heraldo.es

“Es lo que me gusta hacer, montar vídeos y estar en las redes. No me importa pasar el tiempo así”

Ahora, durante los meses de verano, Unzu sube varios vídeos al día -entre 5 y 6-, y aunque reconoce que invierte mucho tiempo en crearlos, asegura que no le cuesta nada hacerlo: “Es lo que me gusta hacer, montar vídeos y estar en redes sociales. No me importa pasar el tiempo así”. Aunque en un principio pensaba que Tik Tok era una red social para gente que sabía bailar, pronto descubrió que era mucho más que eso. “Cada día hay miles de personas compartiendo su talento y eso es maravilloso. Además son vídeos muy cortos y visuales que de verdad enganchan”, añade. De hecho, algunos de sus vídeos han superado los 4 millones de reproducciones.

Sin embargo, a pesar de la fama que ha recabado en pocos meses, sus padres, Asier y Marta aseguran que se trata de un simple hobby, como cualquier otro, pero que en este caso le permite, además, sacar su creatividad. “Iker es muy responsable y además esta aplicación le está ayudando a expresarse a través de vídeos y a desarrollar otras cualidades muy interesantes para él”, afirman.

Otro de los fenómenos que se produce en Tik Tok es el uso de una jerga específica que, en ocasiones, se escapa de la habitual. “Al entrar no entiendes nada, se crean expresiones que sólo puedes entender si eres un habitual pero con el tiempo te enteras de todo. Todos los días hay cosas nuevas y estamos en constante cambio”, afirma el joven. Son habituales expresiones como ‘boomer’, expresión que hace referencia a la generación de los ‘baby boomers’, es decir, a todos aquellos nacidos entre 1946 y 1964 aunque también se utiliza cuando alguien dice algo que se considera anticuado y desfasado.

Del mismo modo, cuando algo se extiende como la pólvora se le denomina ‘mainstream’, aunque también se utiliza en tono peyorativo para hacer referencia a algo que no es especial. Otro término en alza es el ‘shippeo’, o lo que es lo mismo, el cual describe la implicación emocional o intelectual de los seguidores de una obra de ficción en un romance entre dos o más personajes de esta.

Pilar Cebrián, una de las 'tiktokers' aragonesas. Heraldo.es

Tiktokers de cuarenta y más

Como avanzábamos, a partir del mes de marzo de produjo una irrupción de usuarios de todas las edades en esta red social originalmente pensada para usuarios muy jóvenes. Un ejemplo de ello lo protagoniza otra zaragozana, la psicóloga Pilar Cebrián, de 40 años. “Llegué a Tik Tok en busca de aire fresco y huyendo de la sobreinformación y el enfado y crispación que había de usuarios en otras redes como Twitter”, explica.

Esto fue a mediados de marzo y ahora, tan solo 4 meses después, acumula en torno a 40.000 seguidores. ¿Y qué uso hace de esta red social? Pues, sobre todo, reflexiones en clave de humor. “Empecé haciendo vídeos doblando audios de otras personas como la mayoría, hasta que un día decidí contar una historia personal que se hizo viral”, recuerda. Pronto le empezaron a pedir más vídeos y consejos.

“Durante el confinamiento, los cuarentañeros nos hemos apoderado de Tik Tok y, sinceramente, creo que nos ha venido muy bien para encontrar ese punto de niños que todos necesitamos”, explica. En su opinión, esta red social permite al usuario dejar de lado los complejos y aprender a reírse de uno mismo. “Creo que es una red muy simpática en comparación con otras. Solo hay contenidos de humor, alegría y buen rollo”, añade.

¿La red social de la felicidad?

Además, en su caso, asegura que ha notado el tirón en la consulta. “Ahora tengo consultas ‘online’ con pacientes de toda España e incluso me ha llegado alguna oferta para hacer alguna publicidad en esta red”, confiesa. En cuanto a los términos que más le han llamado la atención de esta jerga de los ‘tiktokers’, Cebrián destaca el de ‘crush’, que es algo así como “un amor plantónico”, o el de ‘hater’ que “básicamente es una persona que te odia”. “A estos últimos siempre les dedico una frase: Si la felicidad de los demás te molesta, no te metas en Tik Tok”, asevera.

Sin embargo, reconoce que no todo es alegría y buen humor y que es importante tener cuidado con el uso que se hace de ella. “Es cierto que al principio parecía que solo había usuarios que compartían sus vidas lujosas y perfectas pero poco a poco se normalizó y ahora estamos gente de todo tipo. Es una red protagonizada por el ego pero precisamente por eso hay que tomarlo con humor”, concluye.