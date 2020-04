Las redes sociales, un arma de doble filo durante el confinamiento

Las redes sociales se han convertido en un fiel aliado de este confinamiento. A la hora que sea y en la habitación que sea -porque no se debe salir de casa- es un remanso de entretenimiento entre la monótona rutina de más de una persona. Los numerosos retos que se proponen, las publicaciones de allegados que antes se veía a diario o cotillear cómo están llevando el encierro otros conocidos son algunas de las acciones que permiten desconectar un rato, aunque no se pierda de vista el monotema.

Aliado, pero con arma de doble filo que se puede convertir en un vil enemigo. Instagram, Facebook o Twitter se han llenado de memes y también de fotos de cuando sus usuarios eran pequeños. Pero ellos no son los únicos menores que se prodigan por las redes sociales. Así se descubre si se abre Tik Tok, una aplicación que estos días acapara bastantes minutos en las cuarentenas más adolescentes -y también de alguno que ya ha superado la etapa escolar-. En esta red social triunfan los bailes, uno de sus fuertes. Ellos están a un lado de la pantalla, pero… ¿quién está al otro?

Los inocentes y breves retos -los vídeos solamente duran 15 segundos- se pueden convertir en material para personas que hagan un uso indebido, como pederastas y pedófilos, a pesar de que en las condiciones de Tik Tok se denuncien comportamientos de este tipo. En este contexto, en el que se hace más uso de redes sociales como esta, cabe recordar algunas recomendaciones que la Policía Nacional aconsejó en una guía.

En primer lugar no confiar de cuentas de personas que no se conocen, ya en vez de ser personas pueden ser personajes. No solo eso: "Al igual que en la vida real, es muy importante distinguir entre amigos y conocidos para ser cuidadosos con la información que se comparte con cada uno de ellos. Los desconocidos puede no ser quienes dicen ser, pero también hay que tener cuidado con los amigos, porque nunca sabes cuándo pueden dejar de serlo".

Este cuerpo de seguridad también aconseja que "no hay que compartir imágenes o vídeos comprometidos, sin pensar en las consecuencias". Entre esos efectos puede encontrarse el 'grooming', de decir, el acercamiento de un adulto a un niño a través de la red. Al que se suma el ‘sexting’, que consiste en el envío de fotos y vídeos con contenido sexual o erótico, de forma voluntaria a través de internet, móvil o tecnologías. Las consecuencias de este último, tal y como señalan en la guía editada por la Policía Nacional, son la pérdida del control de la imagen, el ciberacoso o la sextorsión (extorsión sexual).

¿Cómo se puede prevenir este tipo de inconvenientes? Una de las pautas que se debe comprobar es la configuración de la privacidad de las redes sociales. Por ejemplo, se recomienda mantener el perfil privado, de tal forma que solo los amigos puedan acceder a la información personal. Para conseguir esto, se debe agregar solamente a personas de confianza.

¿Cómo actuar si se detecta?

El primer paso es evitar realizar contenido de este tipo y dar aviso en caso de que se detecte algún caso, según se detalla en la mencionada guía. Si se recibe ese contenido, se debe eliminar del dispositivo, ya sea ordenador o móvil y recomiendan denunciar. En la página web de la Policía Nacional existe un apartado en el que se puede mandar mensajes específicos sobre este asunto.

