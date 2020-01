Adiós, enero; bienvenidos memes de febrero

Una auténtica semana de premios la que ha pasado. Para el cine, en los premios Goya, para la música, en los Grammy que, a pesar de no ser españoles y ser otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, sí que ha habido representación: Rosalía se convertía en la primera artista española en ganar uno de estos.

Pero todo este derroche de glamour no significa que no haya habido hueco para el humor, al contrario. Memes se pueden sacar de todas partes. Por eso el vestido de Belén Rueda trajo los primeros pero no últimos memes de los Goya: en Twitter se hablaba de que la estética recordaba a una mezcla de Cenicienta y Elsa de Frozen.

Otro de los giros humorístico de Twitter ha rescatado nada más y nada menos que la galardonada serie de Juego de Tronos, pero el motivo es de lo más inesperado: una tuitera asegura que todos los concursantes de Operación Triunfo tienen un representante en los Siete Reinos al que se parecen, ya no por su físico, sino por su carácter, su misión o su actitud.

Y mientras unos opinaban sobre los parecidos razonables del reality y la serie, otros hacían viral un hilo de lo más extraño: ¿Qué hacen un gusano, un camarón, un dinosaurio, una tortuga y un caracol en un hilo de Twitter? Difícil de explicar, fácil de viralizar.

Pero si hay que hablar de viralidad, hablemos de Dolly Parton, cuya galería de cuatro imágenes bromeando sobre cómo se muestra dependiendo de la red social se ha convertido en un challenge viral al que han terminado uniéndose famosos de todo el mundo

Y si lo que quieres es un motivo para esbozar una sonrisa aquí está la galería de memes semanal, lista para ti.