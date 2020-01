Un hilo compara a personajes de Juego de Tronos con concursantes de Operación Triunfo y es para partirse

Que Juego de Tronos ha marcado un antes y un después en el mundo de las series está claro. Que Operación Triunfo es el reality show musical por excelencia en España también, solo hay que comprobar que cada día hay un nuevo Trending Topic que habla del concurso. Que ambos productos podrían relacionarse eso ya se nos había escapado. Quien se ha puesto a comparar la serie con el reality show ha sido una usuaria de twitter, @saranedwood1016, que le ha encontrado parecido a todos los concursantes de OT con personajes de Juego de Tronos.

Anaju, por ejemplo, no es otra que Olenna Tyrrel según la usuaria, por estar "subestimada", ser "la abuela de todos" y proteger "a sus nietos" y porque "en cualquier momento va y se carga a alguien por no fregar los platos". Antes de comenzar el hilo, ella avisa: "No puedo ser más friki, así que se viene...".

Y este ha sido el resultado:

No puedo ser más friki así que se viene....



HILO DE OT2020 AS JUEGO DE TRONOS#otdirecto27E pic.twitter.com/Ue7ax9XFIo — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Gérard as Robb Stark

-Monísimo, infravalorado

-A la sombra de su hermano bastardo aunque sea mejor (Flavio)#OTDirecto27E pic.twitter.com/0b0vFkYIbu — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Eva as Daenerys

-Hola son twins

-BFF con Missandei aunque puaf la powerful bisexual couple que podrían ser

-Muchos la odian por su poder

-La shippean con el Nieve, con Robb Stark, con Daario Naharis y hasta con el apuntador#OTDirecto27E pic.twitter.com/ETyeOtmOCT — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Javy as Jaime

-El único bueno de la familia (los trillizos)

-En realidad es un bollito

-Tiene que juntarse con Euron pero eso va a acabar mal#OTDirecto27E pic.twitter.com/8ha4pdlQTp — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Samantha as Cersei

-Sassy queens

-Cuando se harte explota algo

-Le tiene manía a Jon Snow por seta

-Tiene que cantar Mediterraneo con el del barquito#OTDirecto27E pic.twitter.com/WoW9pGsO1f — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Rafa as Tommen

-No son mala gente

-Si no están tampoco lloraría#OTDirecto27E pic.twitter.com/0a7jr5AKbJ — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Hugo as Daario Naharis

-Parecía un chulo pero se le ha cogido cariño

-Versátil

-Tan versátil que cambian de actor jsjsj

-Se le shippea con la Daenerys pero ella se pira con Missandei#OTDirecto27E pic.twitter.com/nPbQizCvTq — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Nick as Jorah

-Súper leal súper bueno maravilloso

-Nos hace llorar a todos

-A lonely wolf pero necesita cariñito#OTDirecto27E pic.twitter.com/Kb8QHNPaRN — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Anaju as Olenna Tyrrel

-Underrated

-Es la abuela de todos y protege a sus nietos

-En cualquier momento va y se carga a alguien por no fregar los platos#OTDirecto27E pic.twitter.com/EeCYYJ8UqW — Sara🏳️‍🌈🤡 (@saranedwood1016) January 27, 2020

Y 12 frases que soportan la teoría

En realidad no era tan complicado que esto pasase. Empieza a pensar en las frases más míticas de Juego de Tronos... Y resulta que salen solas:

1. "Cualquier hombre que tenga que decir 'yo soy el favorito' no es el favorito de verdad", Cercei Galera.

2. "El miembro del jurado que dicta la nominación debe blandir la expulsión de Ariadna", Manu Stark.

3. "Un concursante no es un esclavo", Agoney Targaryen .

4. "Los profesores de fitness no tienen piedad, por eso son profesores de fitness", Cesc Lannister.

5. "¿Qué le decimos al dios de la nominación? Hoy no", Nick Forel.

6. "Cuando juegas a Operación Triunfo, o ganas o ̶m̶u̶e̶r̶e̶s̶ te expulsan", Cercei Galera.

7. "La mente necesita libros como los cantantes necesitan a una Mamen si quieren mantener su agudeza", Tyrion Márquez.

8. "Nunca olvides lo que eres, el resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura y nunca lo usarán para herirte", Tyrion Vilallonga.

9. "El hombre que teme a la nominación ya ha sido nominado", Cercei Galera.

10. "Si vas a nominar a un hombre, debes mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras", Cercei Galera.

11. "Hodor", Eirian Hodor James.

Pero sobre todo: 12. "Si crees que esto tendrá un final feliz, es que no has estado prestando atención a todas las ediciones anteriores" Tinet R. Bolton.