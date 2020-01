Instagram cancela las cuentas de los concursantes Eli y Jesús de OT 2020 por denuncias

Compartieron tema y escenario en la gala 1 de Operación Triunfo 2020 y ahora comparten una situación más delicada, aunque se desconoce hasta qué punto son conscientes de ello debido al aislamiento de la academia. Las cuentas de Eli y Jesús, concursantes de OT 2020 han sido desactivadas por Instagram, debido, al parecer, a la cantidad de denuncias sus respectivos perfiles han recibido. Una especie de venganza llevada a cabo por usuarios de la red social y fans del programa como respuesta al comportamiento de ambos concursantes en la casa.

Si la actitud y los comentarios de Eli con sus compañeros hicieron popular los hashtags #Eliminada y #ExpulsiónDisciplinariaEli entre otros que llegaron a ser TT, y finalmente llevaron a la directora de la academia a reunirse con la concursante en privado para hablar de la situación, el camino para Jesús no pinta mucho mejor, a quien también se acusa de hacer bullying contra otra concursante aunque, a diferencia de Eli, por el momento desde la academia no se han manifestado.

Entre las quejas de los usuarios hacia el concursante se repiten dos momentos en los que las respuestas del joven lo han llevado a ser tachado de machista. Una de ellas, replica a su compañera Samantha que si Rafa "no sabe planchar", ella "no sabe aparcar". En otra ocasión, asegura que él no puede hacer twerking porque es un chico.

Jesús: pero como voy a hacer twerking si soy un tio



en fin #OTDirecto19E pic.twitter.com/QsWbQTUYhj — isa 🔇 (@mimiswaves) January 19, 2020

Al margen de la etiqueta 'machista' y de su estrecha relación con Eli, un gran número de fans piden explicaciones por otras dos ocasiones que se han hecho populares en Twitter por su actitud. La primera, que ha ofendido al colectivo de músicos, cuando Jesús asegura que en esa academia, refiriéndose a Operación Triunfo, se aprende mucho más que en ningún conservatorio. En poco tiempo, el comentario lo ha convertido en carne de memes.

Me he encontrado este video en facebook. ME AHOGO JAJAJAJAJAJA

#OTDirecto22E pic.twitter.com/lPRQq8IjZP — Clara✨ (@Clara84208326) January 22, 2020

jesús ot grabando historias que nunca va a poder subir porque le cerraron la cuenta de ig pic.twitter.com/0hUcNWwR1e — 🔇 (@manttekon) January 23, 2020

Bueno. Un tal Jesús de OT diciendo que lo que hacen le da mil vueltas a lo que se hace en el conservatorio.

Se nota que no tiene ni idea de lo que se hace dentro, de las duras pruebas y, sobre todo, de los estudios musicales que se hacen ahí.

Cosa que en la Academia de OT no. — Vic Syerix [Off] (@VicSyerix) January 18, 2020

La segunda hizo que su compañera del programa Anne le diese un toque de atención, cuando después de que Jesús pidiese a sus compañeros silencio y que dejasen de dar golpes sobre la mesa, él decidiese percutir la superficie de la misma forma.