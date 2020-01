¿Quién es Anaju, la joven alcañizana que ha entrado a Operación Triunfo 2020?

Teruel existe en OT 2020. Existe porque la alcañizana Ana Julieta Calavia, Anaju, de ahora en adelante, demostró ayer que Rosalía no es la única que puede encandilar con el tema 'Catalina', y convenció al público y también al jurado, siendo este último en indicar a la joven que las puertas de la academia estaban abiertas para ella.

¿Qué sabemos de ella?

Tiene 25 años y es natural de Alcañiz, Teruel. Ella misma se define como una persona impulsiva, risueña y un poco loca, y ya ha dejado claro en varias ocasiones que le encanta el pan.

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad San Jorge de Zaragoza y posteriormente un máster de Diseño Gráfico en Barcelona. Fue precisamente en esta ciudad, mientras estaba buscando piso en agosto de 2017 para su estancia durante la formación, donde vivió junto a su hermana el atentado terrorista de las Ramblas de Barcelona, del que ambas hermanas salieron con diferentes contusiones, arañazos y traumatismos en las piernas tras ser golpeadas por la furgoneta y se reencontraron tras dos horas sin saber la una de la otra en un centro de salud.

Respecto a su formación en el ámbito musical, tal y como indica RTVE, Anaju ha aprendido de forma autodidacta a tocar el ukelele, el piano y la guitarra, y forma parte del coro de la Escuela Elisava. También el baile ha formado parte de su tiempo libre en las categorías de danza y ballet, algo de lo que quizá podrá sacar provecho en la academia de Operación Triunfo.

Entre sus referentes se encuentran la cantante Rosalía, María José Llergo y la banda británica Florence and the Machine, por lo que quizá se vuelva a escuchar por los pasillos de la academia 'Shake it out', uno de los temas con los que Amaia se coronó, mucho antes de que acabase el programa de su edición, como la gran favorita.