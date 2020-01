Teruel Existe en 'OT 2020'

La fugaz aparición sorpresa de Álex Ubago para comunicarle a un aspirante a 'OT2020' que no entraba en el concurso fue un magnífico chispazo de humor (no se sabe si voluntario o involuntario) que, por desgracia, no fue capaz de levantar una soporífera 'Gala 0' que hizo honor al título: fue un cero de interés.

Casi por completo previsible, el primer programa de la tercera edición de la segunda era de 'OT' estuvo atiborrado de tópicos (todos han ido en busca de su sueño), desafines (el tiempo dirá por si por los nervios de la bisoñez), una selección de canciones que fue el anticlímax y forzadas autorreferencias. Porque, a pesar del descanso de año y medio que se ha dado el programa, la sombra de la exitosísima 'OT2017' sigue siendo muy alargada.

De hecho, los mejores momentos del arranque de este domingo llegaron con actuaciones de sabor amaiesco. Sobre todo, de la mano de la alcañizana Anaju, única aragonesa ya en liza tras quedarse por el camino Karina Soro, eliminada en el último 'casting', a un paso del plató.

Anaju , diseñadora gráfica y residente en Barcelona, tiene, además de una gran voz y buen gusto para usarla, enormes dosis de desparpajo y promete momentazos en la academia. Ella fue, de paso, la responsable del único destello de emoción musical de una gala deslabazada. No fue tonta y eligió una canción de Rosalía que popularizó Amaia sentada al piano de la academia. Teruel existe también en 'OT'.

Por lo demás, lo de siempre. La cosa apunta a un' casting' que dice haber ido a por voces singulares y cantantes con personalidad, pero que ha mostrado en el primer programa que, sobre todo, ha fichado personajes y tópicos, muchos, con perfiles parecidos a existosos concursantes que les precedieron. E, incluso, muy parecidos entre ellos (hay tres que parecen trillizos).

me estás diciendo que estos tres no son la misma persona #OTGala0 pic.twitter.com/nqviUzXHUL — jaja (@jhodpr) January 12, 2020

Los 16 conforman un mosaico que aspira, sobre todo, a dar juego por tierra, mar, aire y redes sociales... Tenemos a las guapas, los guapos, el Justin Bieber, la rellenita de gran voz, los graciosillos, el flamenquito, los de infancia difícil, el joven prodigio introspectivo, la sensible con ukelele...

Son Nick, Maialen, Eli, Nia, Bruno, Rafa, Ariadna, Gerard, Eva, Flavio, Anaju, Hugo, Anne, Javy, Jesús y Samantha. Pero podrían ser la nueva Amaia, los nuevos manuscarrascos, el nuevo Alfred, la nueva Rosadespaña, la nueva Mai Meneses, el nuevo Alfred...

Veremos lo que da de sí la tercera edición de esta 'Operación Triunfo'. Es un concurso que suele ir de menos a más pero que, parece ya claro con una entrega, no será en la que los espectadores dejen de echar de menos a la generación de Amaia Romero y compañía. 'OT' es en 2020 un 'reality' más. Veremos si la audiencia le es fiel o en 2021 será un 'reality' menos...