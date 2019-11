¿Para qué sirve gemir durante las relaciones sexuales?

Como ocurre con la masturbación o con las fantasías, los gemidos parecen ser un tema tabú a la hora de hablar sobre relaciones sexuales. Sin embargo, es fundamental charlar y adentrarse en todos estos aspectos (incluidos aquellos más incómodos), ya que es algo que todo el mundo siente. Además, hablar de todo lo relacionado con el sexo ayuda a que los más jóvenes dispongan de más información, ya que siete de cada 10 creen que no han recibido la suficiente.

En el caso de los gemidos, su aparición está asociada al momento del orgasmo, pero no solo se producen durante el clímax. De hecho, según un estudio de Bijoux Indiscrets, el 60% de las mujeres emplean los gemidos para excitar a sus parejas. Pero este no es el único motivo placentero para gemir durante las relaciones sexuales.

Beneficios de los gemidos

1 En busca del placer Los gemidos ayudan a que la persona que los produce se deje llevar y, por tanto, a que conecte con el placer. Esto es importante, puesto que la mitad de los jóvenes reconocen que les cuesta alcanzar el orgasmo. Esta preocupación también puede estar causada por la anorgasmia y los gemidos ayudan a liberar la tensión que puede provocarla y a potenciar las sensaciones corporales. 2 Aumento de la excitación y de la comunicación La estimulación y los cambios de respiración provocados por la excitación provocan la aparición natural de los gemidos. Estos son una señal de que algo nos está gustando y, por tanto, son una herramienta de comunicación en las relaciones sexuales.



También es cierto que, más allá de los beneficios, siempre hemos tendido a erotizar el gemido. Hay que ser consciente de que todo lo que aparece en el porno no tiene porqué ser realidad, por lo que el gemir en mayor o menor medida dependerá de cada persona. Pero si una miembro de la relación no gime, no tiene que significar que no está disfrutando.