Porno, ¿realidad o ficción?

El porno: ese asunto que da tantos quebraderos de cabeza a madres, padres y educadores, pingües beneficios a un puñado de empresas y al que le dedican una buena cantidad de horas jóvenes y no tan jóvenes.

Queremos desmontar algunos mitos o creencias erróneas, para ayudar a reflexionar y entender algunas cosas:

1 Quiero disfrutar de mi sexualidad tal y como he visto que hacen en las pelis porno El porno es, en su gran mayoría, ciencia ficción. Lo que ocurre en la pantalla en las películas porno no se corresponde con lo que ocurre luego en nuestras vidas y nuestros cuerpos. Se puede disfrutar de lo que vemos, si nos gusta, pero hay que saber distinguir realidad de ficción, para no llegar con expectativas irreales a nuestros encuentros sexuales. Si esperamos algo inalcanzable porque no es realista, corremos el riesgo de que el sexo nos genere frustración en lugar de placer. Igual que no pretendemos saltar como Spiderman de un edificio a otro, no podemos pretender que nuestra vida sexual ni nuestro cuerpo sea como lo que vemos en el porno. Ni falta que hace.

2 Las prácticas sexuales que veo en el porno son las mejores para disfrutar. El porno refuerza esa idea tan común de que el sexo tiene que ver con los genitales y el coito. Desde la sexología siempre insistimos en que el sexo y la erótica son mucho más que eso, y que se entiende mejor y disfruta más el sexo cuando todo el cuerpo – y la mente – y todos los sentidos entran en juego. Por otro lado, cuando defendemos la importancia de la diversidad sexual, hablamos de que cada persona es diferente y puede construir y disfrutar su sexualidad de un modo distinto, propio y que responda a sus necesidades y deseos. No a todo el mundo le gusta lo mismo. Y esa es una de las riquezas del sexo. Solo que hay que tomarse un poco de tiempo e interés en descubrir lo que nos gusta, y poner en valor nuestras particularidades en cuestión de gustos y deseos.

3 Si me gusta el porno violento no pasa nada: eso no influye en mis actitudes y conductas. Sinceramente, el porno extremadamente violento con el que nos encontramos a menudo no es inocuo, y claro que tiene influencia en la gente que lo ve. En primer lugar, puede producir falta de empatía y que entendamos mal de qué tratan las relaciones sexuales. Es importante que tengamos claro que la falta de consentimiento, el abuso y la agresión o el sometimiento de las mujeres no son ningún juego. Por otro lado, ese tipo de porno ayuda a reforzar y perpetuar la larga lista de violencias machistas que llevamos tanto tiempo intentando evitar y combatir. El porno no es el inventor de dichas violencias, presentes en muchos ámbitos de nuestras vidas, pero sí se ha convertido últimamente en uno de sus mayores escaparates y altavoces. No nos engañemos: sexo y violencia son términos que no riman.