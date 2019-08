Con la 'B': diez palabras con sello maño

Aunque el diccionario de la Real Academia Española (RAE) alberga más de 88.000 entradas, algunas palabras no las vas a encontrar entre las tapas de la edición física, o en el buscador de la edición digital: muchos regionalismos se quedan por el camino.

Pero son palabras que has oído y aprendido, si eres natural de una zona, o que te sorprenden si no lo eres y los escuchas por primera vez. Antes de organizar una carrera a corderetas con unos amigos de Lugo o de Sevilla, tendrás que explicarles que 'a corderetas' es ir a caballito. Lo mismo sucederá si te da un calambre, si has pillado un capazo, si les pides que escobe o que te den una miaja de algo, si los llamas picotas, si te quejas de un regüeldo o dices que te pica la zofraina: vas a tener que explicar el significado de estas palabras, porque cada una de ellas son un clásico en Aragón, pero puede que tus amigos foranos no las hayan escuchado jamás.

Pero en eso también radica la belleza del lenguaje: en la variedad. Y precisamente la variedad maña tiene mucho que ofrecer, y así lo dijo el filólogo José Manuel Blecua: "el aragonés tiene en el Diccionario de la Lengua Española una importancia extraordinaria". Este es solo un ejemplo de ello, una lista de palabras con sello aragonés que comienzan con la letra 'B', para añadir a la colección de términos.

Frente a la tendencia a incorporar anglicismos, muy útil en el mundo globalizado en el que vivims, la apuesta por ampliar el diccionario propio con pequeñas dosis de cultura regional. Aquí unos cuantos ejemplos de ello: