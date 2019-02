Con la 'P': ¿sabes lo que significan estas 13 palabras de acento maño?

Cada lugar tiene su gastronomía, sus costumbres, sus raíces y, por supuesto, sus regionalismos. Si te ofrecen una ‘mihilla’ de algo, estarás probablemente por Andalucía, si ves un ‘sapoconcho’, en Galicia, y el ‘mazo’ lo puedes escuchar si te acercas a Madrid. En cambio, si alguien te dice que te pongas a ‘escobar’, que llega tarde porque ha pillado un ‘capazo’ o que si quieres que te lleve ‘a corderetas’, ten por seguro que donde te encuentras es en Aragón. Y que ‘escobar’ no es otra cosa que barrer, pillar un ‘capazo’ que se ha encontrado a alguien y ha estado hablando un buen rato hasta que se han puesto al día de todo y que si no te gusta que te cojan a caballito, no deberías aceptar la invitación de llevarte ‘a corderetas’.

La tendencia a incorporar términos y expresiones extranjeros en el día a día está cada vez más en auge, aunque haya quien, como La Vecina Rubia, trate de fomentar el correcto uso del español y a decir basta a los anglicismos. Porque aunque es cierto que se puede elaborar todo un diccionario con palabras bonitas de diferentes lenguas para momentos inexplicables, también es cierto que muchas veces se abandonan palabras del español en beneficio de extranjerismos, como sucede con muchas blogueras de moda.

De modo que, para no perder ni las buenas costumbres ni el gran legado lexicológico del aragonés, estamos coleccionando palabras y confeccionando así un desenfadado diccionario casero. Estas son las anteriores entregas:

- Con la ‘A’: 10 palabras y expresiones que se usan en Aragón

- Con la ‘E’: 15 palabras que escucharás si vienes a Aragón

- Con la ‘C’: diccionario de términos y expresiones aragonesas

Y, por fin, ha llegado el turno de la letra ‘P’. ¿Con qué términos, palabras y expresiones ampliarías la siguiente lista?