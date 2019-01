Con la 'E': 14 palabras que escucharás si vienes a Aragón

No siempre es fácil decir si una palabra es correcta sin coger el diccionario . Por ejemplo, 'palabro', apechusques' o 'uebos' son palabras aceptadas por la Real Academia Española, aunque no lo parezcan a primera vista.

El reto se complica y es fácil cometer errores frecuentes cuando viajas a otros lugares dentro del país y descubres que 'A corderetas' significa 'a caballito' en Aragón, que los andaluces dicen 'flama' para decir 'calor' o que alguien 'rabudo' en galicia es alguien cabezota o con mala leche. Aunque esto no hace sino enriquecer la lengua española.

Por ejemplo: ¿conoces el significado de ababol, alcuerce, alparcero o ambosta? Está demostrado que con la 'A' hay unas cuantas palabras y expresiones que llevan el sello aragonés y que alguien que no sea 'de la tierra' no entendería. ¿Y qué sucede con la 'E'? Lo mismo. En esta lista encontrarás 14 ejemplos para ampliar tu diccionario 'de la tierra' aragonesa.

Precisamente, según el filólogo José Manuel Blecua, antiguo director de la Real Academia Española, "el aragonés tiene en el Diccionario de la lengua española una importancia extraordinaria".

Sin embargo, la globalización también ha hecho que se adopten muchos extranjerismos y se generalice su uso en detrimento de los términos ya existentes en español. E, incluso, sin saber muy bien cómo pronunciarlas.

Hablar distintas lenguas y enriquecer el discurso así no es nada malo, al contrario, aprender un idioma aporta muchos beneficios, por ejemplo, mejora la concentración y con ella el desempeño de funciones multitarea. Lo mismo sucede con la plasticidad cerebral, que se traduciría en una una mayor rapidez cognitiva, y, según un estudio, estudiar idiomas retrasa la posible aparición del Alzhéimer hasta cinco años. No obstante, ampliar vocabulario en otras lenguas no tiene por qué adormecer la riqueza de la propia lengua, en este caso, la aragonesa.