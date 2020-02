Con la 'C': diccionario de términos y expresiones aragonesas

Cada región tiene sus productos estrella, sus costumbres, su Historia, sus dulces, su música, su geografía, sus refranes, a veces intraducibles, y también sus palabras. Aunque en Aragón el grueso de la población habla un castellano conocido como 'aragonés', lo cierto es que el límite geográfico de este dialecto está muy difuminado y conforme uno se aproxima a las fronteras pueden percibirse cambios en los acentos y las palabras. ¿Serías capaz de ponerte a prueba y tratar de entender este breve texto?

Pues estaba Pilar chafardeando como de costumbre y venga a decirle el cazurro de Mariano que "¡chitón!", y nada, que no había manera. Ni siquiera el cierzo soplando fuerte conseguía moverlas. Pero es lo que suele pasarle cuando se encuentra a Mari Carmen, que menudos capazos se pillan las dos. Y en mitad de la cháchara fue cuando empezó a caer el diluvio y las mujeres comenzaron a chipiarse. No obstante, hasta que no sonó el chifletazo del chirimbolo ese, montando en el barrio un buen chandrío, no dejaron por fin la charradeta y se dirigieron a sus casas, no sin antes darse dos besos y repartirse el corrusco.

Noticias relacionadas Con la 'E': 15 palabras que escucharás si vienes a Aragón

¿No has entendido nada? Chafardear, cazurro, chitón, cierzo,capazo, cháchara, chipiar, chifletazo, chirimbolo, charradeta y corrusco son solo algunas de las palabras que aparecen en el siguiente diccionario de expresiones y palabras aragonesas que empiezan por 'C' que, como ya han hecho el de la letra 'A' o el de los términos que empiezan por la letra 'E', sirven para comprender a alguien de aquí, de la tierra (aragonesa), cuando habla:

¿Mejor ahora? El aragonés, según el filólogo español José Manuel Blecua, "tiene en el Diccionario de la lengua española una importancia extraordinaria". Aunque está claro que no siempre es fácil entender el significado de una palabra sin coger el diccionario.